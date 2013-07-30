芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因技术因素及现货豆粕继续走低

路透7月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌，交易商说，因技术性卖盘，美国天气温和及现货豆粕继续走低。

豆粕录得最大百分点跌幅，因美国中西部西部现货豆粕卖盘价格下滑，延续上周跌势。

指标CBOT-11月大豆 跌势加速，此前该合约跌穿上周低位12.07-1/4美元，且下滑至5月中来最低的12.00美元，尾盘收报12.03美元，下跌17美分。

大豆表现逊于玉米，受市场之间套利交易影像。

在周三8月豆油合约首个交割通知前，大部份豆油期货触及合约新低。大部份分析师预计将有1,000-3,500口合约交割，CBOT截至周一晚上注册合约为8,600口。

交易商称，CBOT-8月大豆和豆粕预料没有合约交割。

大豆生长状况对大豆市场早盘提供的支撑消散。美国农业部(USDA)周一稍晚称，最新一周美国大豆生长优良率为63%，低于之前一周的64%。

本周稍晚，从内布拉斯加州以至密苏里北部将迎来骤雨，应带来0.4-1.4英寸该处急需的降雨量，7月时该区土壤乾涸令作物生长面临压力。预料在周日至下周中，中西部较广泛地区将迎来更多降雨。

美国农业部说，民间出口商表示，销售290,000吨2013/14年交割的美国大豆到未具名的目的地。

油世界分析师将欧盟2013年菜籽收成预估上调至2,050万吨，高于7月9日时预估的2,040万吨，且高于2012年的1,941万吨。

8月大豆合约 下跌17-1/2美分，报13.50美元。

8月豆粕期货 收低9.7美元，收报每短吨429.2美元。8月豆油期货 跌0.36美分，报42.11美分。

今日CBOT大豆预估成交量为158,189口，豆粕为74,341口，豆油为103,065口。(完)

以下为CBOT农产品期货在1904 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 495.50 6.25 1.3% -29.0%

CBOT大豆 1350.00 -17.50 -1.3% -4.8%

CBOT豆粕 429.20 -9.70 -2.2% 2.0%

CBOT豆油 42.11 -0.36 -0.9% -14.3%

CBOT小麦 655.25 3.75 0.6% -15.8%

CBOT稻米 1589.50 5.50 0.4% 7.0%

EU小麦 187.75 1.50 0.8% -25.0%

NYMEX原油期货 103.17 -1.39 -1.3% 12.4%

道琼工业指数 15,520 -2 0.0% 18.4%

现货金 1326.26 -0.73 -0.1% -20.8%

欧元/美元 1.3263 0.0002 0.0% 0.5%

美元指数 81.8270 0.1640 0.2% 2.6%

波罗的海

乾散货指数 1067 -8 -0.7% 52.6%

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