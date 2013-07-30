芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因技术因素及现货豆粕继续走低

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透7月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌，交易商说，因技术性卖盘，美国天气温和及现货豆粕继续走低。
豆粕录得最大百分点跌幅，因美国中西部西部现货豆粕卖盘价格下滑，延续上周跌势。
指标CBOT-11月大豆 跌势加速，此前该合约跌穿上周低位12.07-1/4美元，且下滑至5月中来最低的12.00美元，尾盘收报12.03美元，下跌17美分。
大豆表现逊于玉米，受市场之间套利交易影像。
在周三8月豆油合约首个交割通知前，大部份豆油期货触及合约新低。大部份分析师预计将有1,000-3,500口合约交割，CBOT截至周一晚上注册合约为8,600口。
交易商称，CBOT-8月大豆和豆粕预料没有合约交割。
大豆生长状况对大豆市场早盘提供的支撑消散。美国农业部(USDA)周一稍晚称，最新一周美国大豆生长优良率为63%，低于之前一周的64%。
本周稍晚，从内布拉斯加州以至密苏里北部将迎来骤雨，应带来0.4-1.4英寸该处急需的降雨量，7月时该区土壤乾涸令作物生长面临压力。预料在周日至下周中，中西部较广泛地区将迎来更多降雨。
美国农业部说，民间出口商表示，销售290,000吨2013/14年交割的美国大豆到未具名的目的地。
油世界分析师将欧盟2013年菜籽收成预估上调至2,050万吨，高于7月9日时预估的2,040万吨，且高于2012年的1,941万吨。
8月大豆合约 下跌17-1/2美分，报13.50美元。
8月豆粕期货 收低9.7美元，收报每短吨429.2美元。8月豆油期货 跌0.36美分，报42.11美分。
今日CBOT大豆预估成交量为158,189口，豆粕为74,341口，豆油为103,065口。(完)
以下为CBOT农产品期货在1904 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米 495.50 6.25 1.3% -29.0%
CBOT大豆 1350.00 -17.50 -1.3% -4.8%
CBOT豆粕 429.20 -9.70 -2.2% 2.0%
CBOT豆油 42.11 -0.36 -0.9% -14.3%
CBOT小麦 655.25 3.75 0.6% -15.8%
CBOT稻米 1589.50 5.50 0.4% 7.0%
EU小麦 187.75 1.50 0.8% -25.0%
NYMEX原油期货 103.17 -1.39 -1.3% 12.4%
道琼工业指数 15,520 -2 0.0% 18.4%
现货金 1326.26 -0.73 -0.1% -20.8%
欧元/美元 1.3263 0.0002 0.0% 0.5%
美元指数 81.8270 0.1640 0.2% 2.6%
波罗的海
乾散货指数 1067 -8 -0.7% 52.6%
--------------------------------------------------------
注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。