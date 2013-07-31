芝加哥期市：CBOT大豆期货由近月合约领涨收升，因现货市场走强

路透7月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，近月8月合约急升，交易商说，因现货市场走强及首个交割通知日没有合约交割。

远月大豆合约涨幅受限，因天气良好，有利大豆生长前景。下周整个美国中西部迎来的降雨量预料将小于原先预期，但几乎所有地区将迎来一些降水。

CBOT-11月大豆 早盘一度跌穿12美元，为5月以来首见，之后该合约反弹。11月大豆早盘低见11.94-1/4美元，收报每蒲式耳12.06-1/4美元，上涨3-1/4美分。

在上周价格出现历史性崩跌后，美国中西部现货玉米和大豆买盘价格反弹，因谷物买家寻找农夫手上稀少大豆的供应。

CBOT公布，8月大豆和豆粕首个交割通知日，没有合约交割，一如市场预期。交易所称，有846口豆油合约交割，低于多数分析师预期的1,000-3,500口.

近月CBOT豆油期货连跌10日，大部份豆油合约创下合约低位，因预期全球植物油供应充裕，以及受豆粕/豆油价差带动。

美国农业部称，民间出口商表示销售120,000吨2013/14年交付的美国大豆到不知名的目的地，为连续第二日有类似的交易。

作物预估机构Lanworth将2013年美国大豆产量预估下降至33.10亿蒲式耳，之前预估为33.15亿蒲式耳。Lanworth预期美国大豆单产将为每英亩42.9蒲式耳，USDA的预估为44.5蒲式耳。

在7月，CBOT大豆 下跌12.2%，为2011年9月来最大单月跌幅。本月豆粕 大跌11.3%，豆油 下跌9.3%，连跌第四个月。

8月大豆合约 上涨24美分，报13.74美元。

8月豆粕期货 收升5.9美元，收报每短吨435.1美元。8月豆油期货 跌0.02美分，报42.09美分。

今日CBOT大豆预估成交量为116,001口，豆粕为47,581口，豆油为81,631口。(完)

以下为CBOT农产品期货在1828 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 499.00 3.50 0.7% -28.5%

CBOT大豆 1374.00 24.00 1.8% -3.2%

CBOT豆粕 435.10 5.90 1.4% 3.4%

CBOT豆油 42.09 -0.02 -0.1% -14.4%

CBOT小麦 664.25 9.00 1.4% -14.6%

CBOT稻米 1582.50 -7.00 -0.4% 6.5%

EU小麦 190.00 2.50 1.3% -24.1%

NYMEX原油期货 105.03 1.96 1.9% 14.4%

道琼工业指数 15,542 21 0.1% 18.6%

现货金 1315.11 -11.58 -0.9% -21.5%

欧元/美元 1.3305 0.0042 0.3% 0.8%

美元指数 81.6830 -0.1460 -0.2% 2.4%

波罗的海

乾散货指数 1062 -5 -0.5% 51.9%

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