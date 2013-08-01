芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因美国天气良好及多头结清头寸

路透8月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌超过1%，交易商说，因美国天气大致良好，有利新作大豆生长，且包括多头结清头寸在内的技术卖盘拉低市场。

美元上涨，提振美国股市及令谷物的压力加重。在CBOT收市时，美元指数 上涨逾1%，录得7月5日来最大单日升幅。

美国中西部降雨预料将持续至周日，下周中将迎来更多降水。气温预料仍然低于平常，尽管周末气温料短暂上升。

美国农业部公布，最新一周出口销售美国旧作和新作大豆共计110.9万吨，为三个月来最多，中国买入55.8万吨。

美国农业部称，最新一周出口销售2012/13年美国豆粕1.11万吨，低于预估，出口销售2013/14年美国豆粕32.03万吨，高于预估。

美国农业部称周度出口销售2012/13年豆油1.13万吨和2013/14年豆油200吨。

CBOT称，8月大豆和豆粕没有合约交割。豆油交割合约总计611口。

8月大豆合约 下跌16-1/4美分，报13.57-3/4美元。

8月豆粕期货 收低9.7美元，收报每短吨425.4美元。8月豆油期货 上涨0.40美分，报42.49美分。

今日CBOT大豆预估成交量为154,528口，豆粕为68,573口，豆油为83,258口。(完)

以下为CBOT农产品期货在1854 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 487.50 -11.50 -2.3% -30.2%

CBOT大豆 1357.75 -16.25 -1.2% -4.3%

CBOT豆粕 425.40 -9.70 -2.2% 1.1%

CBOT豆油 42.49 0.40 1.0% -13.6%

CBOT小麦 658.00 -9.75 -1.5% -15.4%

CBOT稻米 1585.50 3.00 0.2% 6.7%

EU小麦 187.25 -2.50 -1.3% -25.2%

NYMEX原油期货 107.86 2.83 2.7% 17.5%

道琼工业指数 15,634 134 0.9% 19.3%

现货金 1309.96 -12.53 -0.9% -21.8%

欧元/美元 1.3215 -0.0085 -0.6% 0.2%

美元指数 82.3220 0.8690 1.1% 3.2%

波罗的海

乾散货指数 1066 4 0.4% 52.5%

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