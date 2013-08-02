芝加哥期市：CBOT大豆期货因天气前景良好而下跌，11合约跌近14个月低位

路透8月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连跌第二日，指标11月大豆合约触及近14个月低位，交易商说，因技术性卖盘及美国大豆秋季丰收的前景不断改善。

在周期性指数基金下周展期前，交易商出脱近期大豆和豆粕合约。

美国最大大豆种植州爱荷华州及邻近地区的局部预料将有降水，为乾涸的土地补充土壤水份，这提振作物前景。

美国墨西哥湾和河流沿岸地区现货大豆价格下跌，但大豆压榨商买需仍然坚挺。农户被指卖出一些旧作大豆，因他们对新作大豆前景的信心增强。

11月大豆合约 跌穿4月低位11.86-1/2美元后，跌势加速，触及2012年6月6日来最低的11.76-1/4美元，之后收报11.81-1/2美元，跌11美分。

商品经纪INTL FCStone预料，2013年美国大豆产量将为33.09亿蒲式耳，基于平均每英亩单产43.0蒲式耳计算，低于美国农业部预估的34.2亿蒲式耳和44.5蒲式耳。

交易商说，中国计划下周标售500,000吨大豆储备，但价格预料将太高，无法吸引中国买家很大的兴致。

CBOT豆粕和豆油跟随大豆走低，但豆油跌幅小于豆粕，受豆油/豆粕价差带动。

CBOT称，8月大豆和豆粕没有合约交割。豆油交割合约总计70口。

本周，近月大豆 跌18-3/4美分或1.4%，连跌第二周。近月豆粕 下挫4.2%。近月豆油 跌2.8%，连续第四周下跌。

8月大豆合约 下跌26-3/4美分，报13.31美元。

8月豆粕期货 收低13.3美元，收报每短吨412.1美元。8月豆油期货 跌0.11美分，报42.38美分。

今日CBOT大豆预估成交量为148,168口，豆粕为65,774口，豆油为78,605口。(完)

以下为CBOT农产品期货在1850 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 476.00 -11.50 -2.4% -31.8%

CBOT大豆 1331.00 -26.75 -2.0% -6.2%

CBOT豆粕 412.10 -13.30 -3.1% -2.0%

CBOT豆油 42.38 -0.11 -0.3% -13.8%

CBOT小麦 660.50 2.50 0.4% -15.1%

CBOT稻米 1580.00 -5.50 -0.4% 6.3%

EU小麦 186.50 -0.75 -0.4% -25.5%

NYMEX原油期货 106.74 -1.15 -1.1% 16.2%

道琼工业指数 15,618 -10 -0.1% 19.2%

现货金 1308.80 0.96 0.1% -21.8%

欧元/美元 1.3283 0.0077 0.6% 0.7%

美元指数 81.9310 -0.4050 -0.5% 2.7%

波罗的海

乾散货指数 1065 -1 -0.1% 52.4%

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