芝加哥期市：大豆期货涨跌互现，因美国天气状况有利作物生长

路透8月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，旧作合约走低，因美国中西部天气状况总体良好，有利作物生长，以及有消息称中国将出售国储大豆，促使投资者出脱有看涨套利交易头寸。

中国计划在本周出售50万吨国储大豆，如果销售成功，可能拍卖更多国储大豆。

一农业气象学家周一称，8月初美国中西部气温适中，偶有降雨，将进一步提振美国玉米和大豆收成前景。

分析师称，预计上周美国大豆优良率持稳，因气温凉爽，且有部分降雨。

Informa Economics周一预计，2013年美国大豆产量为32.66亿蒲式耳，低于7月预计的33.76亿蒲式耳，且低于美国农业部预期的34.20亿蒲式耳。

现货交易商称，周一玉米和大豆现货买入价持稳至涨跌互现，上周五现货价格大涨。

今日无CBOT 8月豆粕和大豆合约交割，豆油合约交割总计782口。

农业部称，上周出口检验大豆136.1万蒲式耳，在100-130万蒲式耳的预估区间内。

8月大豆期货合约 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳13.29-3/4美元。

8月豆粕合约 收挫9.5美元，报每短吨402.6美元。8月豆油合约 涨0.34美分，报42.72美分。

今日CBOT大豆预估成交量为140,631口，豆粕为63,549口，豆油为62,865口。

以下为CBOT农产品期货在2015 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 469.25 -6.75 -1.4% -32.8%

CBOT大豆 1329.75 -1.25 -0.1% -6.3%

CBOT豆粕 402.60 -9.50 -2.3% -4.3%

CBOT豆油 42.72 0.34 0.8% -13.1%

CBOT小麦 645.25 -3.50 -0.5% -17.1%

CBOT稻米 1576.00 -4.00 -0.3% 6.1%

EU小麦 184.00 -2.50 -1.3% -26.5%

NYMEX原油期货 106.46 -0.48 -0.5% 15.9%

道琼工业指数 15,612 -46 -0.3% 19.1%

现货金 1302.21 -9.29 -0.7% -22.2%

欧元/美元 1.3258 -0.0023 -0.2% 0.5%

美元指数 81.8590 -0.0520 -0.1% 2.6%

波罗的海

乾散货指数 1058 -7 -0.7% 51.4%

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