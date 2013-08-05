芝加哥期市：大豆期货涨跌互现，因美国天气状况有利作物生长

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透8月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，旧作合约走低，因美国中西部天气状况总体良好，有利作物生长，以及有消息称中国将出售国储大豆，促使投资者出脱有看涨套利交易头寸。
中国计划在本周出售50万吨国储大豆，如果销售成功，可能拍卖更多国储大豆。
一农业气象学家周一称，8月初美国中西部气温适中，偶有降雨，将进一步提振美国玉米和大豆收成前景。
分析师称，预计上周美国大豆优良率持稳，因气温凉爽，且有部分降雨。
Informa Economics周一预计，2013年美国大豆产量为32.66亿蒲式耳，低于7月预计的33.76亿蒲式耳，且低于美国农业部预期的34.20亿蒲式耳。
现货交易商称，周一玉米和大豆现货买入价持稳至涨跌互现，上周五现货价格大涨。
今日无CBOT 8月豆粕和大豆合约交割，豆油合约交割总计782口。
农业部称，上周出口检验大豆136.1万蒲式耳，在100-130万蒲式耳的预估区间内。
8月大豆期货合约 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳13.29-3/4美元。
8月豆粕合约 收挫9.5美元，报每短吨402.6美元。8月豆油合约 涨0.34美分，报42.72美分。
今日CBOT大豆预估成交量为140,631口，豆粕为63,549口，豆油为62,865口。
以下为CBOT农产品期货在2015 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 469.25 -6.75 -1.4% -32.8%
CBOT大豆 1329.75 -1.25 -0.1% -6.3%
CBOT豆粕 402.60 -9.50 -2.3% -4.3%
CBOT豆油 42.72 0.34 0.8% -13.1%
CBOT小麦 645.25 -3.50 -0.5% -17.1%
CBOT稻米 1576.00 -4.00 -0.3% 6.1%
EU小麦 184.00 -2.50 -1.3% -26.5%
NYMEX原油期货 106.46 -0.48 -0.5% 15.9%
道琼工业指数 15,612 -46 -0.3% 19.1%
现货金 1302.21 -9.29 -0.7% -22.2%
欧元/美元 1.3258 -0.0023 -0.2% 0.5%
美元指数 81.8590 -0.0520 -0.1% 2.6%
波罗的海
乾散货指数 1058 -7 -0.7% 51.4%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。