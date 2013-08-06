芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因美国天气有利作物生长

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透8月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低，交易商称，因美国天气良好，有利作物生长，令市场预期丰产。
一农业气象学家周二表示，美国中西部至8月中气温不高将有利玉米和大豆产量前景，尽管部分地区干燥。
投行高盛周二将CBOT大豆期货价格预估由11美元下调至10.50美元。
8月大豆合约 下跌5-1/2美分，报13.24-1/4美元。
8月豆粕期货 收低6.6美元，收报每短吨396.0美元。8月豆油期货 跌0.61美分，报42.11美分。
今日CBOT大豆预估成交量为133,293口，豆粕为61,017口，豆油为80,971口。(完)
以下为CBOT农产品期货在1831 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 472.25 3.00 0.6% -32.4%
CBOT大豆 1324.25 -5.50 -0.4% -6.7%
CBOT豆粕 396.00 -6.60 -1.6% -5.8%
CBOT豆油 42.11 -0.61 -1.4% -14.3%
CBOT小麦 650.50 5.25 0.8% -16.4%
CBOT稻米 1569.50 -6.50 -0.4% 5.6%
EU小麦 184.50 0.50 0.3% -26.3%
NYMEX原油期货 105.37 -1.19 -1.1% 14.8%
道琼工业指数 15,523 -89 -0.6% 18.5%
现货金 1282.19 -21.15 -1.6% -23.4%
欧元/美元 1.3301 0.0044 0.3% 0.8%
美元指数 81.6290 -0.2460 -0.3% 2.3%
波罗的海
乾散货指数 1046 -12 -1.1% 49.6%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。