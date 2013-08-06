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市场报道 | 2013年 8月 7日 星期三 05:11 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因美国天气有利作物生长

路透8月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低，交易商称，因美国天气良好，有利作物生长，令市场预期丰产。

一农业气象学家周二表示，美国中西部至8月中气温不高将有利玉米和大豆产量前景，尽管部分地区干燥。

投行高盛周二将CBOT大豆期货价格预估由11美元下调至10.50美元。

8月大豆合约 下跌5-1/2美分，报13.24-1/4美元。

8月豆粕期货 收低6.6美元，收报每短吨396.0美元。8月豆油期货 跌0.61美分，报42.11美分。

今日CBOT大豆预估成交量为133,293口，豆粕为61,017口，豆油为80,971口。(完)

以下为CBOT农产品期货在1831 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 472.25 3.00 0.6% -32.4%

CBOT大豆 1324.25 -5.50 -0.4% -6.7%

CBOT豆粕 396.00 -6.60 -1.6% -5.8%

CBOT豆油 42.11 -0.61 -1.4% -14.3%

CBOT小麦 650.50 5.25 0.8% -16.4%

CBOT稻米 1569.50 -6.50 -0.4% 5.6%

EU小麦 184.50 0.50 0.3% -26.3%

NYMEX原油期货 105.37 -1.19 -1.1% 14.8%

道琼工业指数 15,523 -89 -0.6% 18.5%

现货金 1282.19 -21.15 -1.6% -23.4%

欧元/美元 1.3301 0.0044 0.3% 0.8%

美元指数 81.6290 -0.2460 -0.3% 2.3%

波罗的海

乾散货指数 1046 -12 -1.1% 49.6%

--------------------------------------------------------

注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
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