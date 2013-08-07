芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，库存紧绌令8月大豆合约上涨

《路透晚报》--4月6日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
路透8月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三涨跌互见，交易商说，库存紧绌及农户卖盘缓慢使旧作8月大豆合约上涨。
新作11月大豆收低，因天气持续良好，有利作物生长，预期今年秋季大豆产量将增加。
一气象学家周三称，未来两周美国作物种植带气温适宜，且土壤湿度整体良好，将提振玉米和大豆生长。
在美国农业部(USDA)周一公布8月作物报告前，路透访问分析师调查预期，美国大豆产量将为创纪录高位的33.38亿蒲式耳，但低于USDA在7月时预估的34.2亿蒲式耳。
8月大豆合约 上升3-1/2美分，报13.27-3/4美元。
8月豆粕期货 收高4.3美元，收报每短吨400.3美元。8月豆油期货 跌0.47美分，报41.64美分。
今日CBOT大豆预估成交量为128,948口，豆粕为63,918口，豆油为62,545口。(完)
以下为CBOT农产品期货在1838 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 468.25 -4.00 -0.9% -32.9%
CBOT大豆 1327.75 3.50 0.3% -6.4%
CBOT豆粕 400.30 4.30 1.1% -4.8%
CBOT豆油 41.64 -0.47 -1.1% -15.3%
CBOT小麦 643.50 -7.00 -1.1% -17.3%
CBOT稻米 1534.50 -35.00 -2.2% 3.3%
EU小麦 183.25 -1.00 -0.5% -26.8%
NYMEX原油期货 104.28 -1.01 -1.0% 13.6%
道琼工业指数 15,452 -67 -0.4% 17.9%
现货金 1285.94 4.65 0.4% -23.2%
欧元/美元 1.3339 0.0033 0.3% 1.1%
美元指数 81.2600 -0.3430 -0.4% 1.9%
波罗的海
乾散货指数 1024 -22 -2.1% 46.5%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透香港4月6日 - 香港投资公司--东英金融周四称，今天与光证国际、南南合作金融中心签署协议，共同组建一带一路基金，首期规模为2亿美元。