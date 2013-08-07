芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，库存紧绌令8月大豆合约上涨

路透8月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三涨跌互见，交易商说，库存紧绌及农户卖盘缓慢使旧作8月大豆合约上涨。

新作11月大豆收低，因天气持续良好，有利作物生长，预期今年秋季大豆产量将增加。

一气象学家周三称，未来两周美国作物种植带气温适宜，且土壤湿度整体良好，将提振玉米和大豆生长。

在美国农业部(USDA)周一公布8月作物报告前，路透访问分析师调查预期，美国大豆产量将为创纪录高位的33.38亿蒲式耳，但低于USDA在7月时预估的34.2亿蒲式耳。

8月大豆合约 上升3-1/2美分，报13.27-3/4美元。

8月豆粕期货 收高4.3美元，收报每短吨400.3美元。8月豆油期货 跌0.47美分，报41.64美分。

今日CBOT大豆预估成交量为128,948口，豆粕为63,918口，豆油为62,545口。(完)

以下为CBOT农产品期货在1838 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 468.25 -4.00 -0.9% -32.9%

CBOT大豆 1327.75 3.50 0.3% -6.4%

CBOT豆粕 400.30 4.30 1.1% -4.8%

CBOT豆油 41.64 -0.47 -1.1% -15.3%

CBOT小麦 643.50 -7.00 -1.1% -17.3%

CBOT稻米 1534.50 -35.00 -2.2% 3.3%

EU小麦 183.25 -1.00 -0.5% -26.8%

NYMEX原油期货 104.28 -1.01 -1.0% 13.6%

道琼工业指数 15,452 -67 -0.4% 17.9%

现货金 1285.94 4.65 0.4% -23.2%

欧元/美元 1.3339 0.0033 0.3% 1.1%

美元指数 81.2600 -0.3430 -0.4% 1.9%

波罗的海

乾散货指数 1024 -22 -2.1% 46.5%

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