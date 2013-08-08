芝加哥期市：CBOT大豆期货收升，因中国经济数据正面

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透8月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收升，交易商说，因低吸买盘和中国经济数据正面。中国是全球最大大豆进口国。
中国海关数据显示，中国7月进口720万吨大豆，较6月进口的693万吨上升3.9%。
中国7月进出口意外强劲反弹，使市场寄望在经历了两年多成长放缓后，全球第二大经济体中国的经济可能正在企稳。
大豆期货涨幅放缓，因预期今年秋季大豆产量将创下纪录高位，因夏季天气良好有利作物生长。
美国农业部周四称，上周出口销售美国旧作大豆总计79,400吨，介于预估区间0-100,000吨之内。出口销售新作大豆总计1,017,600吨，高于预估的700,000-1,000,000吨。
在美国农业部周一公布8月供需报告前，路透访问分析师预期美国大豆产量将达创纪录的33.38亿蒲式耳，但低于美国农业部7月时预估的34.2亿蒲式耳。
8月大豆合约 上升28美分，报13.55-3/4美元。
8月豆粕期货 收高22.2美元，收报每短吨422.5美元。8月豆油期货 升0.01美分，报41.65美分。
今日CBOT大豆预估成交量为146,228口，豆粕为73,360口，豆油为63,261口。(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/17/2017 13周和26周期国库券 04/13/2017 04/20/2017 04/18/2017 四周期国库券 04/17/2017 04/20/2017 04/20/2017 五年期TIPS 04/13/2017 04/28/2017 04/24/2017 13周和26周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 52周期国库券