芝加哥期市：CBOT大豆期货收升，因中国经济数据正面

路透8月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收升，交易商说，因低吸买盘和中国经济数据正面。中国是全球最大大豆进口国。

中国海关数据显示，中国7月进口720万吨大豆，较6月进口的693万吨上升3.9%。

中国7月进出口意外强劲反弹，使市场寄望在经历了两年多成长放缓后，全球第二大经济体中国的经济可能正在企稳。

大豆期货涨幅放缓，因预期今年秋季大豆产量将创下纪录高位，因夏季天气良好有利作物生长。

美国农业部周四称，上周出口销售美国旧作大豆总计79,400吨，介于预估区间0-100,000吨之内。出口销售新作大豆总计1,017,600吨，高于预估的700,000-1,000,000吨。

在美国农业部周一公布8月供需报告前，路透访问分析师预期美国大豆产量将达创纪录的33.38亿蒲式耳，但低于美国农业部7月时预估的34.2亿蒲式耳。

8月大豆合约 上升28美分，报13.55-3/4美元。

8月豆粕期货 收高22.2美元，收报每短吨422.5美元。8月豆油期货 升0.01美分，报41.65美分。