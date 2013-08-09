芝加哥期市：大豆期货收跌，受累于美国农业部供需报告公布前的卖盘

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透8月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆大期货周五走低，交易商称，受累于一系列技术性卖盘，美国气温适中，以及在周一美国农业部公布月度供需报告前的头寸调整。
交投最活跃的11月大豆合约 在触及一周高位11.94-1/2美元后转升为跌，收报每蒲式耳11.82-1/4美元，下跌2美分。该合约持于本周触及的14个月低位11.62-1/2美元之上。
据称市场出现大豆和豆粕看跌套利交易，近月合约相对于远月合约走低，因交易商出脱现有的看涨套利交易，以锁定获利。
但美国中西部内陆地区的现货大豆和豆粕价格走坚，支撑近月合约，因农户不愿意出售2012年收成的最后一部分。
CBOT豆油期货全面触及合约低位，受累于大豆走软，以及全球植物油供应不断攀升的前景。
市场预计，农业部将在下周一公布的供需报告中下调美国大豆产量预估。接受路透调查的分析师的平均预期是33.38亿蒲式耳，农业部7月报告的预估为34.20亿蒲式耳。
美国大豆产量创纪录是在2009年，当年的产量为33.59亿蒲式耳。
作物收成预估机构Lanworth上调美国大豆产量预估至33.20亿蒲式耳，之前的预估为33.10亿蒲式耳。
一位农业气象学家周五称，未来几周美国气温适中，有利于玉米和大豆作物的生长发育，但缺乏降雨将是个问题。
本周，近月CBOT大豆合约 上扬0.7%，结束四周连跌。近月豆粕合约 攀升2%，结束三周连跌。近月豆油合约 劲挫2.3%，连跌第五周。
9月大豆期货合约 收跌9-1/4美分，报每蒲式耳12.18-1/2美元。
9月豆粕合约 收挫2.0美元，报每短吨390.6美元。9月豆油合约 跌0.25美分，报41.50美分。
今日CBOT大豆预估成交量为109,505口，豆粕为56,504口，豆油为52,522口。
以下为CBOT农产品期货在1844GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 465.75 -7.75 -1.6% -33.3%
CBOT大豆 1340.75 -15.00 -1.1% -5.5%
CBOT豆粕 420.50 -2.00 -0.5% 0.0%
CBOT豆油 41.40 -0.25 -0.6% -15.8%
CBOT小麦 633.50 -7.75 -1.2% -18.6%
CBOT稻米 1519.00 -9.00 -0.6% 2.2%
EU小麦 183.25 0.25 0.1% -26.8%
NYMEX原油期货 106.12 2.72 2.6% 15.6%
道琼工业指数 15,425 -73 -0.5% 17.7%
现货金 1312.56 1.17 0.1% -21.6%
欧元/美元 1.3344 -0.0037 -0.3% 1.1%
美元指数 81.1070 0.1300 0.2% 1.7%
波罗的海
乾散货指数 1001 -11 -1.1% 43.2%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。