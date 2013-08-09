芝加哥期市：大豆期货收跌，受累于美国农业部供需报告公布前的卖盘

路透8月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆大期货周五走低，交易商称，受累于一系列技术性卖盘，美国气温适中，以及在周一美国农业部公布月度供需报告前的头寸调整。

交投最活跃的11月大豆合约 在触及一周高位11.94-1/2美元后转升为跌，收报每蒲式耳11.82-1/4美元，下跌2美分。该合约持于本周触及的14个月低位11.62-1/2美元之上。

据称市场出现大豆和豆粕看跌套利交易，近月合约相对于远月合约走低，因交易商出脱现有的看涨套利交易，以锁定获利。

但美国中西部内陆地区的现货大豆和豆粕价格走坚，支撑近月合约，因农户不愿意出售2012年收成的最后一部分。

CBOT豆油期货全面触及合约低位，受累于大豆走软，以及全球植物油供应不断攀升的前景。

市场预计，农业部将在下周一公布的供需报告中下调美国大豆产量预估。接受路透调查的分析师的平均预期是33.38亿蒲式耳，农业部7月报告的预估为34.20亿蒲式耳。

美国大豆产量创纪录是在2009年，当年的产量为33.59亿蒲式耳。

作物收成预估机构Lanworth上调美国大豆产量预估至33.20亿蒲式耳，之前的预估为33.10亿蒲式耳。

一位农业气象学家周五称，未来几周美国气温适中，有利于玉米和大豆作物的生长发育，但缺乏降雨将是个问题。

本周，近月CBOT大豆合约 上扬0.7%，结束四周连跌。近月豆粕合约 攀升2%，结束三周连跌。近月豆油合约 劲挫2.3%，连跌第五周。

9月大豆期货合约 收跌9-1/4美分，报每蒲式耳12.18-1/2美元。

9月豆粕合约 收挫2.0美元，报每短吨390.6美元。9月豆油合约 跌0.25美分，报41.50美分。

今日CBOT大豆预估成交量为109,505口，豆粕为56,504口，豆油为52,522口。

以下为CBOT农产品期货在1844GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 465.75 -7.75 -1.6% -33.3%

CBOT大豆 1340.75 -15.00 -1.1% -5.5%

CBOT豆粕 420.50 -2.00 -0.5% 0.0%

CBOT豆油 41.40 -0.25 -0.6% -15.8%

CBOT小麦 633.50 -7.75 -1.2% -18.6%

CBOT稻米 1519.00 -9.00 -0.6% 2.2%

EU小麦 183.25 0.25 0.1% -26.8%

NYMEX原油期货 106.12 2.72 2.6% 15.6%

道琼工业指数 15,425 -73 -0.5% 17.7%

现货金 1312.56 1.17 0.1% -21.6%

欧元/美元 1.3344 -0.0037 -0.3% 1.1%

美元指数 81.1070 0.1300 0.2% 1.7%

波罗的海

乾散货指数 1001 -11 -1.1% 43.2%

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