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市场报道 | 2013年 8月 13日 星期二 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，此前USDA下调美国大豆产量预估

路透8月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆大期货周一劲涨，新作合约领升，交易商称，此前美国农业部(USDA)下调2013年美国大豆产量预估值，低于市场的预估值。

USDA将2013年大豆收成预估从上月预期的34.20亿蒲式耳下调至32.55亿蒲式耳，且低于分析师预期均值的33.38亿蒲式耳。

USDA将2013/14年大豆结转库存下调至2.2亿蒲式耳，低于7月时预估的2.95亿蒲式耳，也低于市场预估均值的2.63亿蒲式耳。

CBOT豆粕和豆油跟随大豆上涨，12月豆油 劲涨2.1%，录得七个月来最大单日升幅，从周五创下的合约低点反弹。

USDA说，民间出口商表示销售71.3万吨美国大豆往中国和销售14万吨大豆到不知名的目的地，全部在2013/14年付运。

USDA称上周出口检验美国大豆341.7万蒲式耳，略高于市场预估区间的100-300万蒲式耳。

9月大豆期货合约 收升38美分，报每蒲式耳12.56-1/2美元。

9月豆粕合约 收涨12.1美元，报每短吨402.7美元。9月豆油合约 升0.88美分，报42.38美分。

今日CBOT大豆预估成交量为230,273口，豆粕为100,586口，豆油为96,413口。

以下为CBOT农产品期货在1911 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 472.00 6.25 1.3% -32.4%

CBOT大豆 1373.75 33.00 2.5% -3.2%

CBOT豆粕 425.70 5.20 1.2% 1.2%

CBOT豆油 42.32 0.92 2.2% -13.9%

CBOT小麦 635.00 1.50 0.2% -18.4%

CBOT稻米 1501.50 -17.50 -1.2% 1.0%

EU小麦 183.50 0.50 0.3% -26.7%

NYMEX原油期货 106.11 0.14 0.1% 15.6%

道琼工业指数 15,419 -7 0.0% 17.7%

现货金 1335.59 21.59 1.6% -20.2%

欧元/美元 1.3308 -0.0034 -0.3% 0.9%

美元指数 81.3420 0.2160 0.3% 2.0%

波罗的海

乾散货指数 996 -5 -0.5% 42.5%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
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