芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，此前USDA下调美国大豆产量预估

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透8月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆大期货周一劲涨，新作合约领升，交易商称，此前美国农业部(USDA)下调2013年美国大豆产量预估值，低于市场的预估值。
USDA将2013年大豆收成预估从上月预期的34.20亿蒲式耳下调至32.55亿蒲式耳，且低于分析师预期均值的33.38亿蒲式耳。
USDA将2013/14年大豆结转库存下调至2.2亿蒲式耳，低于7月时预估的2.95亿蒲式耳，也低于市场预估均值的2.63亿蒲式耳。
CBOT豆粕和豆油跟随大豆上涨，12月豆油 劲涨2.1%，录得七个月来最大单日升幅，从周五创下的合约低点反弹。
USDA说，民间出口商表示销售71.3万吨美国大豆往中国和销售14万吨大豆到不知名的目的地，全部在2013/14年付运。
USDA称上周出口检验美国大豆341.7万蒲式耳，略高于市场预估区间的100-300万蒲式耳。
9月大豆期货合约 收升38美分，报每蒲式耳12.56-1/2美元。
9月豆粕合约 收涨12.1美元，报每短吨402.7美元。9月豆油合约 升0.88美分，报42.38美分。
今日CBOT大豆预估成交量为230,273口，豆粕为100,586口，豆油为96,413口。
以下为CBOT农产品期货在1911 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 472.00 6.25 1.3% -32.4%
CBOT大豆 1373.75 33.00 2.5% -3.2%
CBOT豆粕 425.70 5.20 1.2% 1.2%
CBOT豆油 42.32 0.92 2.2% -13.9%
CBOT小麦 635.00 1.50 0.2% -18.4%
CBOT稻米 1501.50 -17.50 -1.2% 1.0%
EU小麦 183.50 0.50 0.3% -26.7%
NYMEX原油期货 106.11 0.14 0.1% 15.6%
道琼工业指数 15,419 -7 0.0% 17.7%
现货金 1335.59 21.59 1.6% -20.2%
欧元/美元 1.3308 -0.0034 -0.3% 0.9%
美元指数 81.3420 0.2160 0.3% 2.0%
波罗的海
乾散货指数 996 -5 -0.5% 42.5%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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