芝加哥期市：大豆期货多数收涨，受套利交易带动相对玉米上涨

路透8月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二多数收涨，交易商称，受助于农业部周一下调大豆产量预估后出现的后续买盘，以及受市场间套利交易提振，相对于玉米上涨。

11月大豆 与12月玉米 的价格比升至2.74:1，突破技术阻力位2.7:1，从而吸引新买盘。

未来未数周，大豆和玉米收成可能受到影响，因美国玉米种植带天气转干。

指标11月大豆期货 升至两周半高位12.40美元，后缩减涨幅，收报每蒲式耳12.27-3/4美元。

由驳船运送至美国墨西哥湾沿岸的大豆现货买入价周二早盘多数持稳至走低，受累于之前一天的一波农户卖盘。

CBOT-8月大豆、豆粕和豆油合约周三到期，分析师预计到期前不会出现异常波动。

美国农业部周一晚些时候称，美国大豆结荚率为58%，低于68%的五年均值。农业部称，大豆优良率为64%，与上周持平。

9月大豆期货合约 收升1-1/4美分，报每蒲式耳12.57-3/4美元。

9月豆粕合约 收跌0.9美元，报每短吨401.8美元。9月豆油合约 涨0.24美分，报42.64美分。

今日CBOT大豆预估成交量为165,178口，豆粕为67,076口，豆油为72,933口。

以下为CBOT农产品期货在1841GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 455.25 -17.00 -3.6% -34.8%

CBOT大豆 1359.75 -14.00 -1.0% -4.2%

CBOT豆粕 426.90 1.20 0.3% 1.5%

CBOT豆油 42.58 0.26 0.6% -13.4%

CBOT小麦 628.25 -6.75 -1.1% -19.2%

CBOT稻米 1506.00 4.50 0.3% 1.3%

EU小麦 184.00 0.75 0.4% -26.5%

NYMEX原油期货 106.62 0.51 0.5% 16.1%

道琼工业指数 15,459 40 0.3% 18.0%

现货金 1321.86 -13.93 -1.0% -21.1%

欧元/美元 1.3258 -0.0041 -0.3% 0.5%

美元指数 81.7840 0.4510 0.6% 2.5%

波罗的海

乾散货指数 1007 11 1.1% 44.1%

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