芝加哥期市：大豆期货连续第三日收涨，因美国天气转干

路透8月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连涨第三日，交易商称，因天气预报显示美国中西部玉米带天气转干，市场担忧收成前景。
农业气象学家称，到8月底美国天气转干，且从下周开始气温升高，将可能影响美国玉米和大豆的收成前景。
中国对美国大豆的需求也扶助支撑大豆价格。农业部表示，民间出口商报告，向中国出口销售2013/14年交割的美国大豆11万吨，为本周第二批。
用驳船运往美国墨西哥湾沿岸的大豆现货基差周三早盘走坚，因需求良好和农户卖盘有限。
CBOT豆粕跟随大豆走高。
CBOT豆油期货走低，受累于豆粕/豆油价差，且跟随ICE加拿大菜籽油<0#RS:>、马来西亚棕榈油<0#FCPO:>和中国大连豆油<0#DBY:>的跌势。
全国油籽加加工商协会(NOPA)周四将公布7月压榨数据。分析师的平均预估为1.164亿蒲式耳，较6月下降2%。
分析师平均预计，NOPA的7月豆油库存为21.93亿磅，低于6月的22.98亿磅。
CBOT-8月期货合约到期，市场交投淡静。
9月大豆期货合约 收升11-1/4美分，报每蒲式耳12.69-1/2美元。
9月豆粕合约 收高6.1美元，报每短吨407.9美元。9月豆油合约 跌0.28美分，报42.34美分。
今日CBOT大豆预估成交量为159,170口，豆粕为75,631口，豆油为63,251口。
以下为CBOT农产品期货在1904GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 464.75 9.50 2.1% -33.4%
CBOT大豆 1368.00 8.25 0.6% -3.6%
CBOT豆粕 433.90 7.00 1.6% 3.2%
CBOT豆油 42.37 -0.21 -0.5% -13.8%
CBOT小麦 630.50 2.25 0.4% -19.0%
CBOT稻米 1526.00 20.00 1.3% 2.7%
EU小麦 181.75 -2.00 -1.1% -27.4%
NYMEX原油期货 106.81 -0.02 0.0% 16.3%
道琼工业指数 15,341 -110 -0.7% 17.1%
现货金 1335.50 14.81 1.1% -20.2%
欧元/美元 1.3256 -0.0005 0.0% 0.5%
美元指数 81.7130 -0.0570 -0.1% 2.4%
波罗的海
乾散货指数 1060 53 5.3% 51.6%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)