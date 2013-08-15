芝加哥期市：大豆期货攀升，因出口强劲且美国天气状况堪忧

路透8月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货周四连涨第四日，交易商称，因美国上周出口销售强于预期，且市场担忧美国中西部的干燥天气。

美国农业部农场服务局发布的种植面积数据也提供支撑，数据暗示，美国农业部可能在8月12日发布的供需报告中高估了玉米和大豆播种面积。

交易商和气象学家称，美国玉米和大豆种植带部分地区8月底天气转干，可能导致收成减少，提振大豆和玉米价格。

11月大豆期货 盘中触及三周高位12.69美元，升穿50和100日移动均线，结算时上扬26-1/2美分，或2.1%，报每蒲式耳12.65-1/2美元。

CBOT豆粕和豆油期价跟随大豆上扬，美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布的利好豆油库存数据支撑豆油价格。

NOPA表示，上月美国大豆压榨量减少2.3%，至1.163亿蒲式耳，与市场的平均预期1.164亿蒲式耳基本持平。

NOPA发布的豆油库存降幅超过预期，至20.50亿磅，6月为22.98亿磅。分析师的预估为21.93亿磅。

美国农业部报告，上周出口销售2013/14年美国大豆189.3万吨，高于市场预估的90-110万吨。农业部报告显示，2012/13年美国大豆出口销售订单净取消10,500吨。

农业部报告还显示，上周出口销售2012/13年豆粕12.23万吨，销售2013/14年豆粕12.11万吨。上周出口销售2012/13年豆油1,800吨，销售2013/14年豆油6,000吨。

美国中西部内陆地区大豆现货基差走低，因农户销售部分旧作供应。

CBOT报告报，今日有29口到期的8月大豆合约交割，有552口豆油合约交割，无豆粕合约交割。

中国在周四的拍卖中出售198,976吨国储大豆，占计划销售总量的39.7%。平均售价为每吨3,909元人民币，其中包括2009年和2010年的国产大豆。

9月豆粕合约 收高1.9美元，报每短吨409.8美元。9月豆油合约 涨0.78美分，报43.12美分。

今日CBOT大豆预估成交量为227,981口，豆粕为105,681口，豆油为89,921口。

以下为CBOT农产品期货在1845GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 481.50 16.75 3.6% -31.0%

CBOT大豆 1288.25 18.75 1.5% -9.2%

CBOT豆粕 409.80 1.90 0.5% -2.6%

CBOT豆油 43.12 0.78 1.8% -12.3%

CBOT小麦 637.50 7.00 1.1% -18.1%

CBOT稻米 1540.00 14.00 0.9% 3.6%

EU小麦 186.00 4.00 2.2% -25.7%

NYMEX原油期货 107.32 0.47 0.4% 16.9%

道琼工业指数 15,138 -199 -1.3% 15.5%

现货金 1365.35 30.76 2.3% -18.5%

欧元/美元 1.3337 0.0082 0.6% 1.1%

美元指数 81.2270 -0.4840 -0.6% 1.8%

波罗的海

乾散货指数 1091 31 2.9% 56.1%

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