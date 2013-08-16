芝加哥期市：CBOT大豆因获利了结收低，但本周大涨6.5%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透8月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，因获利了结，此前因美国总体天气较乾及美国政府作物预估低于预期，带动大豆在本周稍早大幅攀升。
利空市场的另一因素是，天气预报美国中西部中部和北部下周稍晚降雨的机率上升，降雨将有利大豆结荚。
出口需求支撑市场。美国农业部称，民间出口商表示销售284,000吨美国大豆往中国及126,000吨大豆到不知名的目的地，全部在2013/14年交付。
CBOT豆粕和豆油期货跟随大豆走低，但豆油从周四美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布的数据得到支撑，该数据显示美国豆油库存跌幅多于预期。
本周，CBOT-11月大豆期货 上升77美分或6.5%，为该合约面世以来第二大涨幅。
CBOT-12月豆粕 上涨8.5%，12月豆油 劲升3.1%，终止五周连跌的頽势。
11月大豆期货 收低6-1/2美分，报每蒲式耳12.59-1/4美元。
9月豆粕合约 收跌1美元，报每短吨408.8美元。9月豆油合约 跌0.31美分，报42.81美分。
今日CBOT大豆预估成交量为145,853口，豆粕为65,206口，豆油为73,123口。
以下为CBOT农产品期货在2004GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 473.75 -7.75 -1.6% -32.2%
CBOT大豆 1283.25 -5.00 -0.4% -9.6%
CBOT豆粕 408.80 -1.00 -0.2% -2.8%
CBOT豆油 42.81 -0.31 -0.7% -12.9%
CBOT小麦 631.00 -6.50 -1.0% -18.9%
CBOT稻米 1556.00 16.00 1.0% 4.7%
EU小麦 183.75 -2.00 -1.1% -26.6%
NYMEX原油期货 107.71 0.38 0.4% 17.3%
道琼工业指数 15,081 -31 -0.2% 15.1%
现货金 1372.71 7.16 0.5% -18.0%
欧元/美元 1.3332 -0.0013 -0.1% 1.0%
美元指数 81.2820 0.1020 0.1% 1.9%
波罗的海
乾散货指数 1102 11 1.0% 57.7%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。