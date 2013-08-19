芝加哥期市：CBOT大豆升穿13美元至两个月高位，因技术买盘及忧虑天气

路透8月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一升至两个月高位，交易商说，因技术买盘及忧虑美国中西部天气乾燥可能降低大豆产量，提振大豆上涨。

11月大豆合约 触及13.05-1/4美元，为6月20日来最高，收报13.03-1/4美元，劲涨44美分或3.5%。

尾盘11月大豆合约的九日相对强弱指标报76，在70-100技术超买区间内。

CBOT豆粕和豆油期货跟随大豆上涨。

气象学家说，天气转干将持续至8月底，这将可能导致美国玉米和大豆收成预估被调降。

路透访问分析师的调查预计，美国农业部周度作物生长报告将显示最新一周大豆优良率略有下降，从之前一周的64%小跌至63%。

美国农业部报导，最新一周出口检验美国大豆529.4万蒲式耳，高于市场预期的100-300万蒲式耳。

Pro Farmer中西部年度田间巡查的一队巡查员发现，俄亥俄州部份地区的大豆结荚数量高于平均水平，而在南达科塔州的另一队巡查员发现，大豆结荚情况低于均值，且作物尚未成熟。

9月豆粕合约 收高11.5美元，报每短吨408.8美元。9月豆油合约 跌0.64美分，报43.45美分。

今日CBOT大豆预估成交量为248,450口，豆粕为94,597口，豆油为83,745口。

以下为CBOT农产品期货在1830 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 493.25 19.50 4.1% -29.4%

CBOT大豆 1322.00 38.75 3.0% -6.8%

CBOT豆粕 420.30 11.50 2.8% -0.1%

CBOT豆油 43.45 0.64 1.5% -11.6%

CBOT小麦 641.50 10.50 1.7% -17.5%

CBOT稻米 1550.50 -5.50 -0.4% 4.3%

EU小麦 184.50 0.75 0.4% -26.3%

NYMEX原油期货 107.02 -0.44 -0.4% 16.6%

道琼工业指数 15,048 -33 -0.2% 14.8%

现货金 1365.14 -10.76 -0.8% -18.5%

欧元/美元 1.3343 0.0014 0.1% 1.1%

美元指数 81.2340 -0.0230 0.0% 1.8%

波罗的海

乾散货指数 1115 13 1.2% 59.5%

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