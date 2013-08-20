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市场报道 | 2013年 8月 21日 星期三 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收低，从两个月高位回落

路透8月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低，交易商说，在指标11月大豆合约创下两个月高位后，有技术性卖盘及获利了结，令大豆回落。

11月大豆合约九日相对强弱指标(RSI)尾盘跌至69，周一为76。相对强弱指标介于70-100显示市场超买。

CBOT豆油和豆粕跟随大豆走低。

大豆市场受美国天气忧虑支撑。气象学家说，未来几周气温上升及天气转干可能导致2013年美国中西部玉米和大豆收成减少。

11月大豆合约 收报12.09-1/2美元，下跌13-3/4美分。

9月豆粕合约 收跌6.5美元，报每短吨413.8美元。9月豆油合约 跌0.57美分，报42.88美分。

今日CBOT大豆预估成交量为180,358口，豆粕为79,115口，豆油为74,449口。

以下为CBOT农产品期货在1825 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 483.75 -9.50 -1.9% -30.7%

CBOT大豆 1309.25 -12.75 -1.0% -7.7%

CBOT豆粕 413.80 -6.50 -1.6% -1.6%

CBOT豆油 42.88 -0.57 -1.3% -12.8%

CBOT小麦 634.25 -7.25 -1.1% -18.5%

CBOT稻米 1578.00 27.50 1.8% 6.2%

EU小麦 184.50 0.00 0.0% -26.3%

NYMEX原油期货 104.85 -2.25 -2.1% 14.2%

道琼工业指数 15,052 42 0.3% 14.9%

现货金 1371.80 6.32 0.5% -18.1%

欧元/美元 1.3415 0.0082 0.6% 1.7%

美元指数 80.9290 -0.2950 -0.4% 1.5%

波罗的海

乾散货指数 1145 30 2.7% 63.8%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
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