芝加哥期市：CBOT大豆收低，从两个月高位回落

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透8月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低，交易商说，在指标11月大豆合约创下两个月高位后，有技术性卖盘及获利了结，令大豆回落。
11月大豆合约九日相对强弱指标(RSI)尾盘跌至69，周一为76。相对强弱指标介于70-100显示市场超买。
CBOT豆油和豆粕跟随大豆走低。
大豆市场受美国天气忧虑支撑。气象学家说，未来几周气温上升及天气转干可能导致2013年美国中西部玉米和大豆收成减少。
11月大豆合约 收报12.09-1/2美元，下跌13-3/4美分。
9月豆粕合约 收跌6.5美元，报每短吨413.8美元。9月豆油合约 跌0.57美分，报42.88美分。
今日CBOT大豆预估成交量为180,358口，豆粕为79,115口，豆油为74,449口。
以下为CBOT农产品期货在1825 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 483.75 -9.50 -1.9% -30.7%
CBOT大豆 1309.25 -12.75 -1.0% -7.7%
CBOT豆粕 413.80 -6.50 -1.6% -1.6%
CBOT豆油 42.88 -0.57 -1.3% -12.8%
CBOT小麦 634.25 -7.25 -1.1% -18.5%
CBOT稻米 1578.00 27.50 1.8% 6.2%
EU小麦 184.50 0.00 0.0% -26.3%
NYMEX原油期货 104.85 -2.25 -2.1% 14.2%
道琼工业指数 15,052 42 0.3% 14.9%
现货金 1371.80 6.32 0.5% -18.1%
欧元/美元 1.3415 0.0082 0.6% 1.7%
美元指数 80.9290 -0.2950 -0.4% 1.5%
波罗的海
乾散货指数 1145 30 2.7% 63.8%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。