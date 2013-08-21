芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，受助于美国天气忧虑

标题新闻：旧金山联储总裁威廉姆斯称美联储当前使用的相对较新的升息工具“效果良好”
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路透8月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货周三升至两个月高位，交易商称，因担忧美国中西部的干燥天气将导致减产，但在尾盘的交易中涨势收窄。
交投清淡的现货9月合约 尾盘领升，收在日高13.35-3/4美元附近，与11月合约 的价差扩阔。
一位气象学家称，8月底之前，美国天气转干，气温升高，可能导致大豆和玉米产量减少。
豆粕跟随大豆期货走高，豆粕/豆油价差扩阔，豆油小幅走低。
美国中西部内陆地区现货大豆基价走软，因在秋季收购开始后付运的大豆将大幅跌价，在此之前，农户卖出旧作大豆。
周二发布的中西部田间巡查报告称，印第安纳州每9平方英尺的农田的大豆平均结荚数为1,185个，接近三年均值。内布拉斯加州为1,139个，也接近三年均值。
9月大豆期货合约 收升23-3/4美分，报每蒲式耳13.33美元。
9月豆粕合约 收高7.7美元，报每短吨421.5美元。9月豆油合约 跌0.06美分，报42.82美分。
今日CBOT大豆预估成交量为217,980口，豆粕为95,948口，豆油为84,976口。
以下为CBOT农产品期货在1834GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 498.00 14.25 3.0% -28.7%
CBOT大豆 1333.00 23.75 1.8% -6.0%
CBOT豆粕 421.50 7.70 1.9% 0.2%
CBOT豆油 42.82 -0.06 -0.1% -12.9%
CBOT小麦 638.75 4.50 0.7% -17.9%
CBOT稻米 1560.00 -18.00 -1.1% 5.0%
EU小麦 185.75 1.25 0.7% -25.8%
NYMEX原油期货 103.89 -1.21 -1.2% 13.1%
道琼工业指数 14,978 -25 -0.2% 14.3%
现货金 1374.31 3.64 0.3% -17.9%
欧元/美元 1.3358 -0.0056 -0.4% 1.2%
美元指数 81.3060 0.4000 0.5% 1.9%
波罗的海
乾散货指数 1156 11 1.0% 65.4%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
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