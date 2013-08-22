芝加哥期市：大豆期货走低，受累于技术性因素和美国天气状况改善

路透8月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)新作11月大豆期货周四回落1.3%，收在一个月最低水平，交易商称受累于技术性卖盘和美国作物种植带天气状况改善。

技术性卖盘包括，11月合约 昨日触及两个月高位13.19美元后出现的获利了结卖盘。该合约周四收报每蒲式耳12.86-3/4美元，日内回落17-1/4美分。

CBOT豆粕和豆油合约跟随大豆期货走低。

一位农业气象学家周四称，美国中西部北部的部分地区昨夜的降雨量大于预期，将有助玉米和大豆的生长。

美国农业部报告称，上周出口销售2012/13年大豆20,900吨，销售2013/14年大豆926,000吨，低于市场预期。

农业部报告显示，上周出口销售2012/13年豆粕75,700吨，在市场预估区间内，销售2013/14年豆粕101,000吨，在预估区间的低端。

报告还指出，上周出口销售2012/13年豆油8,400吨，2013/14年豆油1,300吨。

Pro Farmer中西部年度田间巡查的其中一路周四发现，爱荷华州中东部和东北部的大豆作物的结荚数量低于平均水平。

另一路发现，明尼苏达州西南部的大豆收成可能高于平均水平，但该州中南部的大豆收成可能低于平均水平。

Pro Farmer的巡查将于周四结束，按计划将在周五发布产量预估。

芝加哥商业交易所(CME)称正监视影响CBOT大豆期货部份市场数据显示的“技术问题”，但对交易未造成影响。

CBOT-9月期权周五到期。

9月豆粕合约 收跌8.2美元，报每短吨413.3美元。9月豆油合约 跌0.39美分，报42.43美分。

今日CBOT大豆预估成交量为202,828口，豆粕为86,840 口，豆油为78,628口。

以下为CBOT农产品期货在1826GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 487.50 -10.50 -2.1% -30.2%

CBOT大豆 1322.00 -11.00 -0.8% -6.8%

CBOT豆粕 413.30 -8.20 -2.0% -1.7%

CBOT豆油 42.43 -0.39 -0.9% -13.7%

CBOT小麦 630.50 -8.25 -1.3% -19.0%

CBOT稻米 1560.50 0.50 0.0% 5.0%

EU小麦 185.25 -0.25 -0.1% -26.0%

NYMEX原油期货 105.06 1.21 1.2% 14.4%

道琼工业指数 14,960 62 0.4% 14.2%

现货金 1371.90 6.16 0.5% -18.1%

欧元/美元 1.3361 0.0005 0.0% 1.3%

美元指数 81.4580 0.2450 0.3% 2.1%

波罗的海

乾散货指数 1158 2 0.2% 65.7%

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