芝加哥期市：大豆期货走低，受累于技术性因素和美国天气状况改善

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透8月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)新作11月大豆期货周四回落1.3%，收在一个月最低水平，交易商称受累于技术性卖盘和美国作物种植带天气状况改善。
技术性卖盘包括，11月合约 昨日触及两个月高位13.19美元后出现的获利了结卖盘。该合约周四收报每蒲式耳12.86-3/4美元，日内回落17-1/4美分。
CBOT豆粕和豆油合约跟随大豆期货走低。
一位农业气象学家周四称，美国中西部北部的部分地区昨夜的降雨量大于预期，将有助玉米和大豆的生长。
美国农业部报告称，上周出口销售2012/13年大豆20,900吨，销售2013/14年大豆926,000吨，低于市场预期。
农业部报告显示，上周出口销售2012/13年豆粕75,700吨，在市场预估区间内，销售2013/14年豆粕101,000吨，在预估区间的低端。
报告还指出，上周出口销售2012/13年豆油8,400吨，2013/14年豆油1,300吨。
Pro Farmer中西部年度田间巡查的其中一路周四发现，爱荷华州中东部和东北部的大豆作物的结荚数量低于平均水平。
另一路发现，明尼苏达州西南部的大豆收成可能高于平均水平，但该州中南部的大豆收成可能低于平均水平。
Pro Farmer的巡查将于周四结束，按计划将在周五发布产量预估。
芝加哥商业交易所(CME)称正监视影响CBOT大豆期货部份市场数据显示的“技术问题”，但对交易未造成影响。
CBOT-9月期权周五到期。
9月豆粕合约 收跌8.2美元，报每短吨413.3美元。9月豆油合约 跌0.39美分，报42.43美分。
今日CBOT大豆预估成交量为202,828口，豆粕为86,840 口，豆油为78,628口。
以下为CBOT农产品期货在1826GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 487.50 -10.50 -2.1% -30.2%
CBOT大豆 1322.00 -11.00 -0.8% -6.8%
CBOT豆粕 413.30 -8.20 -2.0% -1.7%
CBOT豆油 42.43 -0.39 -0.9% -13.7%
CBOT小麦 630.50 -8.25 -1.3% -19.0%
CBOT稻米 1560.50 0.50 0.0% 5.0%
EU小麦 185.25 -0.25 -0.1% -26.0%
NYMEX原油期货 105.06 1.21 1.2% 14.4%
道琼工业指数 14,960 62 0.4% 14.2%
现货金 1371.90 6.16 0.5% -18.1%
欧元/美元 1.3361 0.0005 0.0% 1.3%
美元指数 81.4580 0.2450 0.3% 2.1%
波罗的海
乾散货指数 1158 2 0.2% 65.7%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
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