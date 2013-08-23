芝加哥期市：大豆期货大涨，因炎热天气持续威胁作物收成

路透8月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货周五急升3%，触及6月12日以来最高，交易商称，因天气预报显示美国中西部天气炎热干燥，这可能导致大豆收成减少。
CBOT豆粕期货涨幅最大，现货月9月合约 盘中一度触发20美元的涨停限制，至7月24日以来最高。
CBOT-9月期权收盘时到期。
本周，11月大豆期货收涨5.3%。
美国中西部内陆地区大豆现货基差走高，逆转本周稍早的跌势。
Pro Farmer周四进行的中西部田间巡查发现，爱荷华州每三平方英尺农田的大豆平均结荚数为927个，低于三年均值1,190个。巡查预计明尼苏达州的大豆结荚均值为869个，低于三年均值1,099个。
Pro Farmer原计划在周五1830 GMT发布美国玉米和大豆产量预估。
9月大豆期货合约 收升43-1/4美分或3.27%，报每蒲式耳13.65-1/4美元。11月大豆期货收高41-1/4美分或3.21%，报13.28美元。
9月豆粕合约 收高19.9美元，报每短吨433.2美元。9月豆油合约 涨0.21美分，报42.64美分。
今日CBOT大豆预估成交量为247,577口，豆粕为117,009口，豆油为88,217口。
以下为CBOT农产品期货在1910GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 495.50 8.00 1.6% -29.0%
CBOT大豆 1365.25 43.25 3.3% -3.8%
CBOT豆粕 433.20 19.90 4.8% 3.0%
CBOT豆油 42.64 0.21 0.5% -13.3%
CBOT小麦 634.50 4.00 0.6% -18.4%
CBOT稻米 1577.50 17.00 1.1% 6.2%
EU小麦 185.50 0.25 0.1% -25.9%
NYMEX原油期货 106.35 1.32 1.3% 15.8%
道琼工业指数 14,991 28 0.2% 14.4%
现货金 1397.69 22.45 1.6% -16.5%
欧元/美元 1.3380 0.0026 0.2% 1.4%
美元指数 81.3680 -0.1220 -0.2% 2.0%
波罗的海
乾散货指数 1165 7 0.6% 66.7%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)