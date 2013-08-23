芝加哥期市：大豆期货大涨，因炎热天气持续威胁作物收成

中国货币市场：逆回购连停三日未碍月内资金供给，跨月供不应求价格仍高

路透上海3月28日 - 中国央行公开市场连续三日暂停逆回购操作，银行间市场周二隔夜 等月内资金供给所受影响不大，多数机构可以顺利轧平头寸。只是对部分缺口较大的小型存 款类和非银机构来说，跨月资金仍供不应求且价格偏高存忧。 交易员称，自上周五以来，央行因财政存款投放而未开展公开市场操作，若有需要应该 会随时重启。总的来说，季末时点流动性会有压力但不至于恐慌。 华中一银行交易员表示，因所在机构流动性缺口不多，对月末预期较为平和。“现在跨 月(供给)还是差，主要是价格高，应该压力不大。” 央行公开市场今日继续暂停操作，对银行流动体系的评价，则由上日的“较高”转为“ 总量适中”。 上海一券商交易员补充说，与上日相比，早盘14天资金供给开始有所增加。若不过于纠 结价格，跨月应该没有大问题。相对而言，目前交易所隔夜等回购利率仍高，需要继续关注 。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利