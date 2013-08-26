芝加哥期市：CBOT大豆期货触及11个月高位，因燥热天气危及美国产量

路透8月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货周一升至11个月高位，交易商称因燥热天气可能令美国中西部主要产区的产量减少。

现货月豆粕期货涨幅最大，近月9月合约 劲扬25.40美元或5.9%，报每短吨458.60美元。

MDA Weather Services气象学家Don Keeney表示，爱荷华州几乎全境、伊利诺斯州和密苏里州南部三分之二地区以及印第安纳州南部本周将完全干燥，且非常热。

在美国农业部周一稍晚公布周度作物报告前，分析师预计大豆优良率将下调2-4个百分点，8月18日该周优良率为62%。

美国农业部报告，最近一周出口检验美国大豆246.1万蒲式耳，预估为100-400万。

9月大豆期货合约 收升62-1/2美分，报每蒲式耳14.27-3/4美元。11月大豆期货 收高61-1/2美分，报13.89-1/2美元。

9月豆粕合约 收高25.4美元，报每短吨458.6美元。

9月豆油合约 升1.80美分，报44.44美分。

今日CBOT大豆预估成交量为362,151口，豆粕为113,900口，豆油为152,144口。

以下为CBOT农产品期货在2025 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 500.50 30.50 6.5% -28.3%

CBOT大豆 1389.50 61.50 4.6% -2.1%

CBOT豆粕 458.60 25.40 5.9% 9.0%

CBOT豆油 44.44 1.80 4.2% -9.6%

CBOT小麦 654.75 20.25 3.2% -15.8%

CBOT稻米 1624.00 46.50 3.0% 9.3%

EU小麦 191.75 6.25 3.4% -23.4%

NYMEX原油期货 106.23 -0.19 -0.2% 15.7%

道琼工业指数 14,946 -64 -0.4% 14.1%

现货金 1402.16 5.72 0.4% -16.3%

欧元/美元 1.3370 -0.0011 -0.1% 1.3%

美元指数 81.3840 0.0250 0.0% 2.0%

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