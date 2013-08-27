芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因触及11个月高位后有获利了结

路透8月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌，交易商说，指标11月大豆合约从11个月高位回落，因天气预报称美国降雨将有所增加，引发一轮获利了结。

气象学家称，中午天气模型显示美国中西部未来两周湿度增加，之后气温下降，这能为目前受酷热炙烤的作物提供喘息的机会。

交投震荡，11月大豆合约 盘中走势反覆，终盘收跌19美分或1.4%，报每蒲式耳13.70-1/2美元。

11月大豆合约较8月7日触及的14个月低位11.62-1/2美元仍高超过2美元。忧虑天气乾热将降低美国大豆收成并收紧新作大豆供应推动大豆涨势。

五份近月豆粕合约创下合约高位，之后收低，跟随大豆走软。

CBOT豆油收跌，由大豆领跌，但交投最活跃的12月豆油 收报44.52美分，略高于其50日移动均线切入位44.50美分。

9月豆粕合约 收低2.7美元，报每短吨455.9美元。

9月豆油合约 下跌0.38美分，报44.06美分。

今日CBOT大豆预估成交量为283,063口，豆粕为119,524口，豆油为126,001口。

以下为CBOT农产品期货在1856 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 499.75 -16.00 -3.1% -28.4%

CBOT大豆 1414.00 -13.75 -1.0% -0.3%

CBOT豆粕 455.90 -2.70 -0.6% 8.4%

CBOT豆油 44.06 -0.38 -0.9% -10.4%

CBOT小麦 650.75 -4.00 -0.6% -16.4%

CBOT稻米 1643.50 19.50 1.2% 10.6%

EU小麦 191.75 0.00 0.0% -23.4%

NYMEX原油期货 108.98 3.05 2.9% 18.7%

道琼工业指数 14,813 -133 -0.9% 13.0%

现货金 1417.26 12.86 0.9% -15.4%

欧元/美元 1.3386 0.0015 0.1% 1.5%

美元指数 81.1730 -0.2340 -0.3% 1.8%

波罗的海

乾散货指数 1169 4 0.3% 67.2%

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