芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因出口需求及忧虑美国大豆收成

路透8月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商说，因新的出口需求及担忧美国中西部东部小量降雨不足以缓解作物的生长压力。

近月11月大豆 及豆粕合约 受供应紧张及预期周五首个交割通知日没有合约交割支撑。

美国农业部称，民间出口商报告，销售120,000吨2013/14作物销售年度交割的美国大豆到中国。

产量预估机构Lanworth将美国大豆产量预估从之前预估值下调2%，至31.4亿蒲式耳，因天气乾热。

CBOT-11月大豆 九日相对强弱指标为73，在70-100的技术超买区间内。

11月大豆合约 收涨2-1/4美分，报每蒲式耳13.72-3/4美元。

9月豆粕合约 收升7.4美元，报每短吨463.3美元。

9月豆油合约 上涨0.25美分，报44.31美分。

今日CBOT大豆预估成交量为201,494口，豆粕为86,851口，豆油为103,282口。

以下为CBOT农产品期货在1902 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 504.25 4.50 0.9% -27.8%

CBOT大豆 1433.00 19.00 1.3% 1.0%

CBOT豆粕 463.30 7.40 1.6% 10.2%

CBOT豆油 44.31 0.25 0.6% -9.9%

CBOT小麦 646.50 -4.25 -0.7% -16.9%

CBOT稻米 1661.00 17.50 1.1% 11.8%

EU小麦 189.25 -2.50 -1.3% -24.4%

NYMEX原油期货 109.86 0.85 0.8% 19.6%

道琼工业指数 14,832 56 0.4% 13.2%

现货金 1415.90 -0.14 0.0% -15.4%

欧元/美元 1.3337 -0.0056 -0.4% 1.1%

美元指数 81.4370 0.2710 0.3% 2.1%

波罗的海

乾散货指数 1146 -23 -2.0% 63.9%

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