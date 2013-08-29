芝加哥期市：大豆期货收跌，受累于技术性卖盘和美国天气状况好转

路透8月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收跌，盘中呈拉锯走势，交易商称，受累于技术性卖盘和获利回吐，以及天气预报称，美国天气状况改善。

部分最新天气预报称，美国中西部未来气温降低，湿度增加，可能使作物的生长压力得到缓解。

对本周的干热天气可能影响收成的担忧支撑市场。美国乾旱监测报告称，过去一周，美国中西部的多个地区天气异常干燥。

CBOT豆粕期货多数收涨，现货9月合约 触及473.30美元的合约高位，因在交割期开始前现货供应紧张。

周五为CBOT-9月大豆、豆粕和豆油期货的首个交割通知日，交易商预计，周五无大豆或豆粕合约交割。有1,000-3,000口豆油合约交割。

豆油跟随大豆期货走低，表现不及豆粕合约。

美国农业部报告称，上周出口销售美国大豆86.55万吨(旧作新作合计)，在市场预估区间内。

农业部称，上周出口销售2012/13年豆粕4.79万吨，销售2013/14年豆粕16.21万吨，在市场预估区间内。

农业部还表示，上周出口销售豆油2.46万吨(旧作新作合计)。

9月大豆期货合约 收跌3美分，报每蒲式耳14.30美元。

9月豆粕合约 收高4.1美元，报每短吨467.4美元。9月豆油合约 跌0.53美分，报43.78美分。

今日CBOT大豆预估成交量为146,188口，豆粕为77,142口，豆油为109,080口。

以下为CBOT农产品期货在1926GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 497.25 -7.00 -1.4% -28.8%

CBOT大豆 1430.00 -3.00 -0.2% 0.8%

CBOT豆粕 467.40 4.10 0.9% 11.1%

CBOT豆油 43.78 -0.53 -1.2% -10.9%

CBOT小麦 641.25 -5.25 -0.8% -17.6%

CBOT稻米 1565.00 -96.00 -5.8% 5.3%

EU小麦 188.25 -1.00 -0.5% -24.8%

NYMEX原油期货 108.24 -1.86 -1.7% 17.9%

道琼工业指数 14,851 26 0.2% 13.3%

现货金 1408.04 -9.60 -0.7% -15.9%

欧元/美元 1.3244 -0.0094 -0.7% 0.4%

美元指数 81.9270 0.5000 0.6% 2.7%

波罗的海

乾散货指数 1136 -10 -0.9% 62.5%

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