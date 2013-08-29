芝加哥期市：大豆期货收跌，受累于技术性卖盘和美国天气状况好转

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透8月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收跌，盘中呈拉锯走势，交易商称，受累于技术性卖盘和获利回吐，以及天气预报称，美国天气状况改善。
部分最新天气预报称，美国中西部未来气温降低，湿度增加，可能使作物的生长压力得到缓解。
对本周的干热天气可能影响收成的担忧支撑市场。美国乾旱监测报告称，过去一周，美国中西部的多个地区天气异常干燥。
CBOT豆粕期货多数收涨，现货9月合约 触及473.30美元的合约高位，因在交割期开始前现货供应紧张。
周五为CBOT-9月大豆、豆粕和豆油期货的首个交割通知日，交易商预计，周五无大豆或豆粕合约交割。有1,000-3,000口豆油合约交割。
豆油跟随大豆期货走低，表现不及豆粕合约。
美国农业部报告称，上周出口销售美国大豆86.55万吨(旧作新作合计)，在市场预估区间内。
农业部称，上周出口销售2012/13年豆粕4.79万吨，销售2013/14年豆粕16.21万吨，在市场预估区间内。
农业部还表示，上周出口销售豆油2.46万吨(旧作新作合计)。
9月大豆期货合约 收跌3美分，报每蒲式耳14.30美元。
9月豆粕合约 收高4.1美元，报每短吨467.4美元。9月豆油合约 跌0.53美分，报43.78美分。
今日CBOT大豆预估成交量为146,188口，豆粕为77,142口，豆油为109,080口。
以下为CBOT农产品期货在1926GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 497.25 -7.00 -1.4% -28.8%
CBOT大豆 1430.00 -3.00 -0.2% 0.8%
CBOT豆粕 467.40 4.10 0.9% 11.1%
CBOT豆油 43.78 -0.53 -1.2% -10.9%
CBOT小麦 641.25 -5.25 -0.8% -17.6%
CBOT稻米 1565.00 -96.00 -5.8% 5.3%
EU小麦 188.25 -1.00 -0.5% -24.8%
NYMEX原油期货 108.24 -1.86 -1.7% 17.9%
道琼工业指数 14,851 26 0.2% 13.3%
现货金 1408.04 -9.60 -0.7% -15.9%
欧元/美元 1.3244 -0.0094 -0.7% 0.4%
美元指数 81.9270 0.5000 0.6% 2.7%
波罗的海
乾散货指数 1136 -10 -0.9% 62.5%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。