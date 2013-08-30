芝加哥期市：大豆期货因获利了结收低，本月上涨

路透8月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低，因交易商对大豆本月强劲的涨势锁定获利，而天气预报美国中西部部份地区气温下降及将迎来作物急需的降雨，也使大豆承压。

CBOT豆油大幅收涨，跑赢豆粕，因交易商出脱豆粕/豆油套利交易。

CBOT表示，首个交割通知日，没有大豆和豆粕合约在交割，支撑近月9月大豆和豆粕合约价格。豆油交割总计651口，低于市场预期的1,000-3,000口。

本月，指标11月大豆合约 劲涨12.5%，录得该合约生命期内最大月度升幅。

近月豆粕期货 本月升7.6%。近月豆油期货 同期上扬4.3%，终止四个月下跌的頽势。

美国农业部表示，民间出口商表示销售110,000吨2013/14年付运的美国大豆往中国。

The Commodity Weather Group将其2013年美国大豆平均单产预估下调至每英亩41.7蒲式耳，较之前的预估下降2.4蒲式耳。

CBOT和其他美国市场周一因美国劳工节假期休市。

9月大豆期货合约 收跌6美分，报每蒲式耳14.24美元。

9月豆粕合约 收高0.8美元，报每短吨468.2美元。9月豆油合约 收升0.11美分，报43.89美分。

今日CBOT大豆预估成交量为163,155口，豆粕为64,479口，豆油为76,021口。

以下为CBOT农产品期货在1926GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 482.00 0.75 0.2% -31.0%

CBOT大豆 1357.50 -11.00 -0.8% -4.3%

CBOT豆粕 468.20 0.80 0.2% 11.3%

CBOT豆油 43.89 0.11 0.3% -10.7%

CBOT小麦 643.25 2.00 0.3% -17.3%

CBOT稻米 1580.50 15.50 1.0% 6.4%

EU小麦 187.25 -1.00 -0.5% -25.2%

NYMEX原油期货 107.69 -1.11 -1.0% 17.3%

道琼工业指数 14,818 -23 -0.2% 13.1%

现货金 1394.36 -13.28 -0.9% -16.7%

欧元/美元 1.3213 -0.003 -0.2% 0.1%

美元指数 82.0800 0.1320 0.2% 2.9%

波罗的海

乾散货指数 1132 -4 -0.4% 61.9%

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