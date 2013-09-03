芝加哥期市：CBOT大豆期货收升，因美国周末降雨有限

路透9月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)新作11月大豆期货周二上涨2%，交易商说，因担忧美国中西部周末降雨有限及本周天气乾燥将降低产量。

豆粕一直领涨，六份豆粕合约创下合约高位，包括近月9月 和10月豆粕合约 。多份豆粕合约触及日内涨停限制每短吨20美元，之后缩减涨幅。近月9月豆粕正在交割，价格没有日内涨跌限制。

11月大豆 触及一周高位14.08-1/2美元，之后缩减涨幅，结算价报13.86-3/4美元，上升29-1/4美分。

一农业气象学家表示，美国大豆作物可能恶化，因为周末降雨不多及本周天气较乾。

在美国农业部(USDA)公布周度作物生长报告前，路透访问分析师预期，报告将显示美国大豆优良率为54%，较之前一周低4个百分点。

CBOT称，9月大豆和豆粕没有合约交割，豆油交割344口。

美国农业部称，最新一周出口检验美国大豆142.2万蒲式耳，介乎市场预估区间100-400万蒲式耳。

9月豆粕合约 收高17.2美元，报每短吨485.4美元。9月豆油合约 收跌0.07美分，报43.82美分。

今日CBOT大豆预估成交量为218,128口，豆粕为90,556口，豆油为99,107口。

以下为CBOT农产品期货在1908GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 498.00 3.00 0.6% -28.7%

CBOT大豆 1435.50 11.50 0.8% 1.2%

CBOT豆粕 485.40 17.20 3.7% 15.4%

CBOT豆油 43.82 -0.07 -0.2% -10.9%

CBOT小麦 636.50 -6.75 -1.1% -18.2%

CBOT稻米 1579.00 -1.50 -0.1% 6.3%

EU小麦 188.75 -1.25 -0.7% -24.6%

NYMEX原油期货 108.56 0.91 0.9% 18.2%

道琼工业指数 14,831 20 0.1% 13.2%

现货金 1411.85 17.56 1.3% -15.7%

欧元/美元 1.3166 -0.0025 -0.2% -0.2%

美元指数 82.3690 0.2820 0.3% 3.3%

波罗的海

乾散货指数 1168 29 2.6% 67.1%

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