芝加哥期市：CBOT大豆期货录得近三周最大单日跌幅，因天气前景改善

中港个股：中煤能源预计第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
路透9月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三录得近三周最大单日跌幅，交易商称，因预报称美国中西部天气将变得略更潮湿，刺激一波获利了结。
交投最为活跃的CBOT-11月大豆期货 下挫2.5%。
价格一度跌穿10日移动均线切入位，但收盘高于该关键技术点位1/4美分。11月合约自8月9日来从未收在10日移动均线切入位之下。
预报显示美国中西部部分地区周末前将有一些降雨。
交易商表示，市场传闻主要大豆进口国-中国计划在未来几个月拍卖拍更多国储大豆，这也令市场承压。
11月大豆期货跌34-1/4美分，报13.52-1/2美元。
9月豆粕合约 大跌37.4美元，报每短吨448.0美元。9月豆油合约 收跌0.26美分，报43.56美分。
今日CBOT大豆预估成交量为215,597口，豆粕为82,459口，豆油为77,419口。
以下为CBOT农产品期货在1906GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 494.00 -4.00 -0.8% -29.3%
CBOT大豆 1397.75 -37.75 -2.6% -1.5%
CBOT豆粕 468.60 -16.80 -3.5% 11.4%
CBOT豆油 43.56 -0.26 -0.6% -11.4%
CBOT小麦 634.25 -2.25 -0.4% -18.5%
CBOT稻米 1568.50 -10.50 -0.7% 5.6%
EU小麦 187.50 -1.25 -0.7% -25.1%
NYMEX原油期货 107.17 -1.37 -1.3% 16.7%
道琼工业指数 14,939 105 0.7% 14.0%
现货金 1391.34 -20.70 -1.5% -16.9%
欧元/美元 1.3207 0.0038 0.3% 0.1%
美元指数 82.1670 -0.1950 -0.2% 3.0%
波罗的海
乾散货指数 1215 47 4.0% 73.8%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。