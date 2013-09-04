版本:
中国
市场报道 | 2013年 9月 5日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货录得近三周最大单日跌幅，因天气前景改善

路透9月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三录得近三周最大单日跌幅，交易商称，因预报称美国中西部天气将变得略更潮湿，刺激一波获利了结。

交投最为活跃的CBOT-11月大豆期货 下挫2.5%。

价格一度跌穿10日移动均线切入位，但收盘高于该关键技术点位1/4美分。11月合约自8月9日来从未收在10日移动均线切入位之下。

预报显示美国中西部部分地区周末前将有一些降雨。

交易商表示，市场传闻主要大豆进口国-中国计划在未来几个月拍卖拍更多国储大豆，这也令市场承压。

11月大豆期货跌34-1/4美分，报13.52-1/2美元。

9月豆粕合约 大跌37.4美元，报每短吨448.0美元。9月豆油合约 收跌0.26美分，报43.56美分。

今日CBOT大豆预估成交量为215,597口，豆粕为82,459口，豆油为77,419口。

以下为CBOT农产品期货在1906GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 494.00 -4.00 -0.8% -29.3%

CBOT大豆 1397.75 -37.75 -2.6% -1.5%

CBOT豆粕 468.60 -16.80 -3.5% 11.4%

CBOT豆油 43.56 -0.26 -0.6% -11.4%

CBOT小麦 634.25 -2.25 -0.4% -18.5%

CBOT稻米 1568.50 -10.50 -0.7% 5.6%

EU小麦 187.50 -1.25 -0.7% -25.1%

NYMEX原油期货 107.17 -1.37 -1.3% 16.7%

道琼工业指数 14,939 105 0.7% 14.0%

现货金 1391.34 -20.70 -1.5% -16.9%

欧元/美元 1.3207 0.0038 0.3% 0.1%

美元指数 82.1670 -0.1950 -0.2% 3.0%

波罗的海

乾散货指数 1215 47 4.0% 73.8%

--------------------------------------------------------

注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐