芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因忧虑美国供应紧张

路透9月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收涨，从稍早跌势中反弹，交易商说，因忧虑美国产量可能下降，可能使2013/14作物销售年度全年供应紧张。
一农业气象学家称，预期周末降雨，以及未来一周美国中西部部份地区降水，但需要更多降水以防止美国玉米和大豆产量下降。
商品经纪INTL FCStone周三预期，美国2013年大豆收成将为31.46亿蒲式耳，平均单产为每英亩41.2蒲式耳，数据低于美国农业部上次预估的32.55亿蒲式耳，平均单产为每英亩42.6蒲式耳。
CBOT豆粕跟随大豆上涨，豆油期货下跌，因豆粕/豆油套利交易。
尽管担忧美国大豆供应，但预期2013/14年南美种植面积扩大，这因素困扰市场。
行业官员称，中国9-10月大豆进口可能下降，因中国近几个月买入创纪录规模的大豆和中国出售国储大豆后，可能要努力应对大豆供应过剩的情况。
中国国家粮油交易中心称，中国周四销售417,448吨国家存储大豆，为计划销售规模的83%。
CBOT表示，9月大豆和豆粕期货没有合约交割，有5口豆油合约交割。
11月大豆期货 涨15美分，报13.67-1/2美元。
9月豆粕合约 上升10.9美元，报每短吨479.5美元。9月豆油合约 收跌0.37美分，报43.19美分。
今日CBOT大豆预估成交量为168,282口，豆粕为71,694口，豆油为74,960口。
以下为CBOT农产品期货在1907GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 489.50 -4.50 -0.9% -29.9%
CBOT大豆 1423.00 25.25 1.8% 0.3%
CBOT豆粕 479.50 10.90 2.3% 14.0%
CBOT豆油 43.19 -0.37 -0.9% -12.1%
CBOT小麦 627.25 -7.00 -1.1% -19.4%
CBOT稻米 1569.50 1.00 0.1% 5.6%
EU小麦 187.25 -0.50 -0.3% -25.2%
NYMEX原油期货 108.35 1.12 1.0% 18.0%
道琼工业指数 14,951 20 0.1% 14.1%
现货金 1369.36 -21.48 -1.5% -18.2%
欧元/美元 1.3121 -0.0084 -0.7% -0.6%
美元指数 82.6110 0.4460 0.5% 3.6%
波罗的海
乾散货指数 1279 64 5.3% 83.0%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)