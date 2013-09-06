芝加哥期市：大豆期货收盘涨跌互现，11月合约受技术买盘推动上扬

路透9月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)新作11月大豆期货周五上扬，盘中走势震荡，交易商称，因经纪商在周末来临前调整头寸。
午盘时市场走低，因Informa Economics发布的美国大豆产量预估不及之前部分市场人士担心的低。考虑到上月美国中西部的干燥天气，部分市场人士担忧大豆将减产。
Informa将2013年美国大豆产量预估从之前的32.66亿蒲式耳调降至32.39亿蒲式耳，将大豆单产预估从上月的每英亩42.7蒲式耳下调至42.4蒲式耳。
指标11月大豆期货 本周收涨1%，连续第五周收涨。
本周，近月豆粕期货 上扬3.2%，连涨第三周，近月豆油合约 回落1.1%。
CBOT豆油期货收涨，涨幅超过豆粕期货，因交易商出脱看涨豆粕/看空豆油的套利交易头寸。
交投清淡的9月大豆 和豆粕 合约收涨，之前CBOT报告，今日无大豆和豆粕合约交割。豆油合约总计交割247口。
从本周末至下周四，美国中西部几乎所有玉米和大豆种植区都将迎来少量的降雨，但需要更多的降雨才能缓解乾旱天气对作物生长造成的压力。
美国农业部报告，上周出口销售2013/14年美国大豆84.4万吨，高于市场预估区间。上周还出口销售5,100吨2012/13年大豆。
农业报告显示，上周出口销售2012/13年豆粕5.78万吨，2013/14年豆粕8.43万吨。
报告还显示，上周出口销售2012/13年豆油9,200吨，净取消2013/14年豆油销售订单2,400吨。
11月大豆期货合约 收升1/2美分，报每蒲式耳13.67-3/4美元。
12月豆粕合约 收跌0.5美元，报每短吨428.9美元。12月豆油合约 涨0.19美分，报43.72美分。
今日CBOT大豆预估成交量为174,147口，豆粕为70,613口，豆油为80,644口。
以下为CBOT农产品期货在2034GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 491.50 2.00 0.4% -29.6%
CBOT大豆 1437.00 14.00 1.0% 1.3%
CBOT豆粕 482.10 2.60 0.5% 14.6%
CBOT豆油 43.36 0.17 0.4% -11.8%
CBOT小麦 635.00 7.75 1.2% -18.4%
CBOT稻米 1545.00 -24.50 -1.6% 4.0%
EU小麦 188.50 1.00 0.5% -24.7%
NYMEX原油期货 110.39 2.02 1.9% 20.2%
道琼工业指数 14,958 20 0.1% 14.1%
现货金 1388.41 21.42 1.6% -17.1%
欧元/美元 1.3177 0.0058 0.4% -0.1%
美元指数 82.1560 -0.4770 -0.6% 3.0%
波罗的海
乾散货指数 1352 73 5.7% 93.4%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)