芝加哥期市：CBOT大豆期货触及一个月低位，因美国大豆收割即将展开

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透9月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一跌至一个月低位，交易商称，受累于技术性卖盘和美国收割即将展开前的季节性压力。
在跨市场套利交易中，投资者卖出大豆期货，买入玉米和小麦期货。
11月大豆合约 盘中跌至8月23日以来最低13.05-1/2美元，后缩减跌幅，下挫7-1/2美分，收报每蒲式耳13.07-3/4美元。
一位农业气象学家称，本周天气转干，气温上升应有助于加快美国中西部玉米和大豆的收割。
接受路透调查的分析师预期，美国农业部周一晚些时候公布的作物生长报告将显示，上周大豆收割率为3%，玉米收割率为11%。大豆优良率增加1个百分点，至51%。
CBOT大豆合约连跌第七个交易日，现货豆粕价格走低加大期货压力。
CBOT豆油期货跟随大豆和原油期货走低。12月豆油期货 跌穿42美分，为8月12日来首次。
美国农业部报告，上周出口检验大豆1,679.3万蒲式耳，超过市场预期的200-400万蒲式耳。
汇丰(HSBC)/Markit公布中国制造业采购经理人指数(PMI)9月初值数据，升至51.2的六个月高位，已经是连续第二个月处于荣枯线上方。但大豆市场未受影响。
12月豆粕合约 收低2.4美元，报每短吨409.2美元。12月豆油合约 跌0.1美分，报42.24美分。
今日CBOT大豆预估成交量为117,911口，豆粕为57,976口，豆油为79,609口。
以下为CBOT农产品期货在1848 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 453.25 2.25 0.5% -35.1%
CBOT大豆 1307.75 -7.50 -0.6% -7.8%
CBOT豆粕 411.10 -2.30 -0.6% -2.3%
CBOT豆油 41.97 -0.12 -0.3% -14.6%
CBOT小麦 653.50 7.25 1.1% -16.0%
CBOT稻米 1553.50 -1.00 -0.1% 4.5%
EU小麦 187.00 1.25 0.7% -25.3%
NYMEX原油期货 103.59 -1.17 -1.1% 12.8%
道琼工业指数 15,402 -49 -0.3% 17.5%
现货金 1325.11 0.12 0.0% -20.9%
欧元/美元 1.3497 -0.0025 -0.2% 2.3%
美元指数 80.4380 0.0070 0.0% 0.8%
波罗的海
乾散货指数 1947 43 2.3% 178.5%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
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