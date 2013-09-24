芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因担忧美国大豆收割面积不及预期

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透9月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价周二收涨，交易商称，因担忧美国大豆收割面积不及预期。
全球最大大豆种植国美国的大豆收割正在进行，商品分析师仍不确定，今春大豆播种面积究竟是多少，这是决定大豆收成的必要信息。
美国农业部周一晚些时候公布的数据显示，上周美国大豆优良率为50%，与之前一周持稳，大豆落叶率为47%。
一位农业气象学家周二称，预计未来几周美国天气状况对玉米和大豆收割十分理想。
现货交易商称，用驳船运往美国墨西哥湾的大豆现货基差周二基本持稳。
11月大豆合约高于所有关键移动均线，主要支撑位在50日移动均线切入位12.89-1/2美元。九日相对强弱指标为39。
11月大豆期货合约 收升4-3/4美分，报每蒲式耳13.12-1/2美元。
12月豆粕合约 收高3.1美元，报每短吨412.3美元。12月豆油合约 跌0.15美分，报42.09美分。
今日CBOT大豆预估成交量为109,468口，豆粕为64,853口，豆油为71,865口。
以下为CBOT农产品期货在1855GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 448.75 -4.50 -1.0% -35.7%
CBOT大豆 1312.50 4.75 0.4% -7.5%
CBOT豆粕 414.10 3.00 0.7% -1.5%
CBOT豆油 41.84 -0.13 -0.3% -14.9%
CBOT小麦 658.25 4.75 0.7% -15.4%
CBOT稻米 1548.50 -5.00 -0.3% 4.2%
EU小麦 187.75 0.75 0.4% -25.0%
NYMEX原油期货 103.40 -0.19 -0.2% 12.6%
道琼工业指数 15,399 -2 0.0% 17.5%
现货金 1324.70 3.16 0.2% -20.9%
欧元/美元 1.3477 -0.0015 -0.1% 2.1%
美元指数 80.5590 0.1120 0.1% 1.0%
波罗的海
乾散货指数 2021 74 3.8% 189.1%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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