芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因担忧美国大豆收割面积不及预期

路透9月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价周二收涨，交易商称，因担忧美国大豆收割面积不及预期。

全球最大大豆种植国美国的大豆收割正在进行，商品分析师仍不确定，今春大豆播种面积究竟是多少，这是决定大豆收成的必要信息。

美国农业部周一晚些时候公布的数据显示，上周美国大豆优良率为50%，与之前一周持稳，大豆落叶率为47%。

一位农业气象学家周二称，预计未来几周美国天气状况对玉米和大豆收割十分理想。

现货交易商称，用驳船运往美国墨西哥湾的大豆现货基差周二基本持稳。

11月大豆合约高于所有关键移动均线，主要支撑位在50日移动均线切入位12.89-1/2美元。九日相对强弱指标为39。

11月大豆期货合约 收升4-3/4美分，报每蒲式耳13.12-1/2美元。

12月豆粕合约 收高3.1美元，报每短吨412.3美元。12月豆油合约 跌0.15美分，报42.09美分。

今日CBOT大豆预估成交量为109,468口，豆粕为64,853口，豆油为71,865口。

以下为CBOT农产品期货在1855GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 448.75 -4.50 -1.0% -35.7%

CBOT大豆 1312.50 4.75 0.4% -7.5%

CBOT豆粕 414.10 3.00 0.7% -1.5%

CBOT豆油 41.84 -0.13 -0.3% -14.9%

CBOT小麦 658.25 4.75 0.7% -15.4%

CBOT稻米 1548.50 -5.00 -0.3% 4.2%

EU小麦 187.75 0.75 0.4% -25.0%

NYMEX原油期货 103.40 -0.19 -0.2% 12.6%

道琼工业指数 15,399 -2 0.0% 17.5%

现货金 1324.70 3.16 0.2% -20.9%

欧元/美元 1.3477 -0.0015 -0.1% 2.1%

美元指数 80.5590 0.1120 0.1% 1.0%

波罗的海

乾散货指数 2021 74 3.8% 189.1%

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