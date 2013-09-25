芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因低吸买盘

路透9月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价周三上涨，交易商说，在近月11月合约上日跌至一个月低位后，有低吸买盘浮现。

CBOT小麦和玉米走强，也带动大豆上涨。

豆粕涨幅在大豆市场中最大，未受美国现货豆粕市场走低影响。近月10月 和12月豆粕期货 也从周二触及的一个月低位反弹。

美国农业部称，出口商表示销售140,000吨2013/14年交付的美国大豆到不明名目的地。交易商说，这批大豆可能是销往中国，中国在周二采购大豆供应。

作物预估机构Lanworth将2013/14年全球大豆收成预估上调至2.84亿吨，较上周预估增加300万吨。Lanworth预期阿根廷大豆产量将为5,690万吨，巴西大豆产量预估为8,830万吨。

11月大豆期货合约 收升9-1/4美分，报每蒲式耳13.21-3/4美元。

12月豆粕合约 收高4.8美元，报每短吨417.1美元。12月豆油合约 持平在42.09美分。

今日CBOT大豆预估成交量为157,899口，豆粕为69,401口，豆油为82,442口。

以下为CBOT农产品期货在1842 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 454.75 6.00 1.3% -34.9%

CBOT大豆 1321.75 9.25 0.7% -6.8%

CBOT豆粕 418.60 4.50 1.1% -0.5%

CBOT豆油 41.82 -0.02 -0.1% -14.9%

CBOT小麦 670.50 12.25 1.9% -13.%

CBOT稻米 1548.00 -0.50 0.0% 4.2%

EU小麦 190.75 3.25 1.7% -23.8%

NYMEX原油期货 102.40 -0.73 -0.7% 11.5%

道琼工业指数 15,282 -52 -0.3% 16.6%

现货金 1334.33 11.74 0.9% -20.3%

欧元/美元 1.3523 0.0051 0.4% 2.5%

美元指数 80.3380 -0.2250 -0.3% 0.7%

波罗的海

乾散货指数 2127 106 5.2% 204.3%

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