芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因低吸买盘

标题新闻：富士康可能出价高达270亿美元收购东芝旗下的芯片业务-华尔街日报援引消息人士
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路透9月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价周三上涨，交易商说，在近月11月合约上日跌至一个月低位后，有低吸买盘浮现。
CBOT小麦和玉米走强，也带动大豆上涨。
豆粕涨幅在大豆市场中最大，未受美国现货豆粕市场走低影响。近月10月 和12月豆粕期货 也从周二触及的一个月低位反弹。
美国农业部称，出口商表示销售140,000吨2013/14年交付的美国大豆到不明名目的地。交易商说，这批大豆可能是销往中国，中国在周二采购大豆供应。
作物预估机构Lanworth将2013/14年全球大豆收成预估上调至2.84亿吨，较上周预估增加300万吨。Lanworth预期阿根廷大豆产量将为5,690万吨，巴西大豆产量预估为8,830万吨。
11月大豆期货合约 收升9-1/4美分，报每蒲式耳13.21-3/4美元。
12月豆粕合约 收高4.8美元，报每短吨417.1美元。12月豆油合约 持平在42.09美分。
今日CBOT大豆预估成交量为157,899口，豆粕为69,401口，豆油为82,442口。
以下为CBOT农产品期货在1842 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 454.75 6.00 1.3% -34.9%
CBOT大豆 1321.75 9.25 0.7% -6.8%
CBOT豆粕 418.60 4.50 1.1% -0.5%
CBOT豆油 41.82 -0.02 -0.1% -14.9%
CBOT小麦 670.50 12.25 1.9% -13.%
CBOT稻米 1548.00 -0.50 0.0% 4.2%
EU小麦 190.75 3.25 1.7% -23.8%
NYMEX原油期货 102.40 -0.73 -0.7% 11.5%
道琼工业指数 15,282 -52 -0.3% 16.6%
现货金 1334.33 11.74 0.9% -20.3%
欧元/美元 1.3523 0.0051 0.4% 2.5%
美元指数 80.3380 -0.2250 -0.3% 0.7%
波罗的海
乾散货指数 2127 106 5.2% 204.3%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
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