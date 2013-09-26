芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因技术卖盘及收割压力

路透9月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价周四下跌，交易商表示，因技术性卖盘及在美国季度谷物库存报告下周公布前，投资人调整头寸。

成交清淡，现货11月大豆合约 和10月豆粕合约 仍在周三的交投区间内。

多数月份的CBOT豆油期货合约跌至合约低位，但尾盘缩减跌幅。预期全球植物油供应不断上升，继续打压市场。

MDA Weather Services表示，美国玉米和大豆收割进度预料在未来两周将轻微放缓。气温将高于正常水平，令霜冻威胁的可能性降至最低。

美国农业部称，最新一周出口销售280万吨美国大豆，在市场预估区间的高端。

美国农业部说，最新一周总计出口销售新旧作物销售年度美国豆粕246,700吨，高于市场预估。该总数包括净取消2012/13年豆粕60,400吨，和净销售2013/14年豆粕3,100吨。

美国农业部称，最新一周净销售2,800吨2012/13年豆油及净取消3,100吨2013/14年豆油。

美国农业部在9月30日公布库存报告，分析师平均预期，9月1日美国大豆库存为1.24亿蒲式耳，预估区间为1.06-1.55亿蒲式耳。

中国国家粮油交易中心称，国家临时存储东北大豆销售交易会周四成交250,002吨，成交率49.93%，成交均价4,032元人民币/吨。

11月大豆期货合约 收低5美分，报每蒲式耳13.16-3/4美元。

12月豆粕合约 收跌2.2美元，报每短吨414.9美元。12月豆油合约 下跌0.04美分，报42.05美分。

今日CBOT大豆预估成交量为117,646口，豆粕为75,259口，豆油为83,528口。

以下为CBOT农产品期货在1855 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 456.75 2.00 0.4% -34.6%

CBOT大豆 1316.75 -5.00 -0.4% -7.2%

CBOT豆粕 416.40 -2.20 -0.5% -1.0%

CBOT豆油 41.79 -0.03 -0.1% -15.0%

CBOT小麦 678.25 7.75 1.2% -12.8%

CBOT稻米 1532.00 -16.00 -1.0% 3.1%

EU小麦 191.25 0.50 0.3% -23.6%

NYMEX原油期货 102.94 0.28 0.3% 12.1%

道琼工业指数 15,293 19 0.1% 16.7%

现货金 1324.30 -8.69 -0.7% -20.9%

欧元/美元 1.3479 -0.0046 -0.3% 2.2%

美元指数 80.5510 0.2170 0.3% 1.0%

波罗的海

乾散货指数 2113 -14 -0.7% 202.3%

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