芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，静待USDA库存报告

路透9月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价周五收高，交易商说，因在本周触及一个月低位后有低吸买盘，且在美国农业部季度库存报告前，投资人调整头寸。

CBOT豆粕涨幅为大豆类市场中最大，豆油收低，受豆粕/豆油套利交易带动。

在美国农业部报告周一公布前，市场平均预期大豆库存在9月1日为1.24亿蒲式耳，为九年低位，预估区间为1.06-1.55亿蒲式耳。

周一是CBOT-10月豆粕和豆油期货首个交割通知日。交易商和分析师预期，没有豆粕合约交割，他们多数预计，豆油合约交割将介于500-3,000口。

本周，CBOT大豆 上升4-1/2美分，或0.3%，在上周下挫4.8%后回稳。近月豆粕 上涨1.6%，近月豆油 下跌1.4%，连跌第四周。

11月大豆期货合约 收高3美分，报每蒲式耳13.19-3/4美元。

12月豆粕合约 收高3.4美元，报每短吨418.3美元。12月豆油合约 下跌0.24美分，报41.81美分。

今日CBOT大豆预估成交量为144,734口，豆粕为86,368口，豆油为101,855口。

以下为CBOT农产品期货在2047 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 454.00 -2.75 -0.6% -35.0%

CBOT大豆 1319.75 3.00 0.2% -7.0%

CBOT豆粕 419.90 3.50 0.8% -0.2%

CBOT豆油 41.51 -0.28 -0.7% -15.6%

CBOT小麦 683.00 4.75 0.7% -12.2%

CBOT稻米 1540.00 8.00 0.5% 3.6%

EU小麦 193.25 2.00 1.1% -22.8%

NYMEX原油期货 102.85 -0.18 -0.2% 12.0%

道琼工业指数 15,258 -70 -0.5% 16.4%

现货金 1336.07 12.98 1.0% -20.2%

欧元/美元 1.3519 0.0032 0.2% 2.5%

美元指数 80.2670 -0.2560 -0.3% 0.6%

波罗的海

乾散货指数 2046 -67 -3.2% 192.7%

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