芝加哥期市：CBOT大豆期货跌穿13美元触及六周低位，因美国库存数据利空

路透9月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价周一跌至13美元之下的六周低位，交易商说，因此前美国农业部公布的9月1日美国大豆库存高于预期。
美国农业部表示，大豆库存为1.41亿蒲式耳，高于市场平均预估的1.24亿。
美国农业部也将2012年美国大豆收成预估从30.15亿蒲式耳上调至30.34亿。
商品基金持有CBOT大豆净多头头寸，令市场价格容易受多头结清头寸影响。
CBOT豆粕和豆油期货和大豆一起下跌，所有豆油合约触及合约低位。
近月10豆粕和10月豆油合约在首个交割通知日交割合约不多，令价格得到支撑。CBOT称，10月豆粕没有合约交割，一如市场预期，10月豆油交割196口，低于市场预期的500-1,000口。
美国农业部周一稍晚将公布作物生长报告，分析师预料，报告将显示美国大豆收割率为11%，较之前一周上升3%，但仍是四年来最慢速度。
美国农业部称，最新一周出口检验美国大豆1,428.8万蒲式耳，低于预估区间1,500-2,000万蒲式耳。
11月大豆期货合约 收跌37美分，报每蒲式耳12.82-3/4美元。
12月豆粕合约 收低12.9美元，报每短吨405.4美元。12月豆油合约 下跌0.71美分，报41.10美分。
今日CBOT大豆预估成交量为261,589口，豆粕为95,094口，豆油为100,384口。
以下为CBOT农产品期货在2025 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 441.50 -12.50 -2.8% -36.8%
CBOT大豆 1282.75 -37.00 -2.8% -9.6%
CBOT豆粕 409.90 -10.00 -2.4% -2.5%
CBOT豆油 40.83 -0.68 -1.6% -16.9%
CBOT小麦 678.50 -4.50 -0.7% -12.8%
CBOT稻米 1513.00 -27.00 -1.8% 1.8%
EU小麦 193.25 -0.25 -0.1% -22.8%
NYMEX原油期货 102.33 -0.54 -0.5% 11.4%
道琼工业指数 15,130 -129 -0.8% 15.5%
现货金 1328.01 -7.70 -0.6% -20.7%
欧元/美元 1.3523 0.0002 0.0% 2.5%
美元指数 80.2370 -0.0470 -0.1% 0.6%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)