芝加哥期市：CBOT大豆期货跌至19个月低点，因有后续卖压

中粮期货：郑棉振荡上行格局未改，去库存趋势仍在
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
路透10月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价周二跌至19个月低点，交易商称因技术性卖压以及在周一美国政府公布截至9月1日美国大豆库存高于预期后有后续卖压。
现货月大豆期货 跌至12.63-1/2美元，为2012年2月来最低，之后缩减跌幅，结算价报12.68美元，跌14-3/4美分。
季节性收割压力以及美国产量优于预期的报告令卖压加重。
美国政府17年来首次关门刺激了一些紧张的获利了结，并令期货市场风险交易放缓。
豆油期货在大豆类期货中百分比跌幅最大，所有合约均创下合约新低。
豆粕期货也收低，但收盘前缩减跌幅。
美国农业部表示，民间出口商报称向中国出口了11.3万吨美国大豆，2013/14年度付运。
美国农业部报告，美国大豆的收割率为11%，一周前为3%，但仍为四年最慢。
美国农业部还报告，大豆的优良率为53%，之前一周为50%。
本周稍晚至周末，降雨将放慢美国玉米和大豆收割，特别是在美国中西部西北部地区。MDA Weather Services表示，周三开始，在西北部和密西西比河三角洲地区降雨将增加，周六前将到达中西部的东部至中部地区。
12月豆粕合约 收低2.1美元，报每短吨403.3美元。12月豆油合约 下跌0.83美分，报40.27美分。
今日CBOT大豆预估成交量为207,832口，豆粕为79,195口，豆油为73,421口。
以下为CBOT农产品期货在1953 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 439.00 -2.00 -0.5% -37.1%
CBOT大豆 1268.00 -14.75 -1.2% -10.6%
CBOT豆粕 408.50 -1.40 -0.3% -2.9%
CBOT豆油 40.01 -0.82 -2.0% -18.6%
CBOT小麦 681.25 2.75 0.4% -12.4%
CBOT稻米 1497.50 -15.50 -1.0% 0.8%
EU小麦 190.25 -3.00 -1.6% -24.0%
NYMEX原油期货 101.85 -0.48 -0.5% 10.9%
道琼工业指数 15,165 35 0.2% 15.7%
现货金 1291.26 -35.68 -2.7% -22.9%
欧元/美元 1.3530 0.0007 0.0% 2.5%
美元指数 80.1200 -0.1010 -0.1% 0.4%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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自2月中旬沪胶1709合约创出阶段性高点以来，期价便转入中期振荡回调的走势中，并于昨日创出本轮下跌新低14660元/吨。