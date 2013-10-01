芝加哥期市：CBOT大豆期货跌至19个月低点，因有后续卖压

路透10月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价周二跌至19个月低点，交易商称因技术性卖压以及在周一美国政府公布截至9月1日美国大豆库存高于预期后有后续卖压。

现货月大豆期货 跌至12.63-1/2美元，为2012年2月来最低，之后缩减跌幅，结算价报12.68美元，跌14-3/4美分。

季节性收割压力以及美国产量优于预期的报告令卖压加重。

美国政府17年来首次关门刺激了一些紧张的获利了结，并令期货市场风险交易放缓。

豆油期货在大豆类期货中百分比跌幅最大，所有合约均创下合约新低。

豆粕期货也收低，但收盘前缩减跌幅。

美国农业部表示，民间出口商报称向中国出口了11.3万吨美国大豆，2013/14年度付运。

美国农业部报告，美国大豆的收割率为11%，一周前为3%，但仍为四年最慢。

美国农业部还报告，大豆的优良率为53%，之前一周为50%。

本周稍晚至周末，降雨将放慢美国玉米和大豆收割，特别是在美国中西部西北部地区。MDA Weather Services表示，周三开始，在西北部和密西西比河三角洲地区降雨将增加，周六前将到达中西部的东部至中部地区。

12月豆粕合约 收低2.1美元，报每短吨403.3美元。12月豆油合约 下跌0.83美分，报40.27美分。

今日CBOT大豆预估成交量为207,832口，豆粕为79,195口，豆油为73,421口。

以下为CBOT农产品期货在1953 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 439.00 -2.00 -0.5% -37.1%

CBOT大豆 1268.00 -14.75 -1.2% -10.6%

CBOT豆粕 408.50 -1.40 -0.3% -2.9%

CBOT豆油 40.01 -0.82 -2.0% -18.6%

CBOT小麦 681.25 2.75 0.4% -12.4%

CBOT稻米 1497.50 -15.50 -1.0% 0.8%

EU小麦 190.25 -3.00 -1.6% -24.0%

NYMEX原油期货 101.85 -0.48 -0.5% 10.9%

道琼工业指数 15,165 35 0.2% 15.7%

现货金 1291.26 -35.68 -2.7% -22.9%

欧元/美元 1.3530 0.0007 0.0% 2.5%

美元指数 80.1200 -0.1010 -0.1% 0.4%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)