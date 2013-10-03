芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因低吸买盘及美国收割放缓

欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透10月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价周四收高，交易商说，因低吸买盘，以及美国中西部作物种植带降雨推迟美国大豆收割。
一农业气象学家周四称，本周稍晚至周末的降水将推迟美国玉米和大豆收割。
11月大豆合约关键支撑位在100日移动均线切入位12.82-3/4美元，阻力位在50日移动均线切入位12.92-1/2美元。九日相对强弱指标为38。
11月大豆 收高14-1/2美分，报每蒲式耳12.88-1/4美元。
12月豆粕合约 收高3.6美元，报每短吨415.3美元。12月豆油合约 上升0.89美分，报40.27美分。
今日CBOT大豆预估成交量为198,681口，豆粕为83,704口，豆油为109,176口。
以下为CBOT农产品期货在1949 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 439.25 0.25 0.1% -37.1%
CBOT大豆 1288.25 13.25 1.0% -9.2%
CBOT豆粕 427.80 10.20 2.4% 1.7%
CBOT豆油 40.01 0.89 2.3% -18.6%
CBOT小麦 689.25 3.25 0.5% -11.4%
CBOT稻米 1490.00 -7.50 -0.5% 0.3%
EU小麦 195.00 2.25 1.2% -22.1%
NYMEX原油期货 103.02 -1.08 -1.0% 12.2%
道琼工业指数 15,012 -121 -0.8% 14.6%
现货金 1318.79 4.27 0.3% -21.2%
欧元/美元 1.3619 0.0043 0.3% 3.2%
美元指数 79.7640 -0.1360 -0.2% 0.0%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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