芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因低吸买盘及美国收割放缓

路透10月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价周四收高，交易商说，因低吸买盘，以及美国中西部作物种植带降雨推迟美国大豆收割。

一农业气象学家周四称，本周稍晚至周末的降水将推迟美国玉米和大豆收割。

11月大豆合约关键支撑位在100日移动均线切入位12.82-3/4美元，阻力位在50日移动均线切入位12.92-1/2美元。九日相对强弱指标为38。

11月大豆 收高14-1/2美分，报每蒲式耳12.88-1/4美元。

12月豆粕合约 收高3.6美元，报每短吨415.3美元。12月豆油合约 上升0.89美分，报40.27美分。

今日CBOT大豆预估成交量为198,681口，豆粕为83,704口，豆油为109,176口。

以下为CBOT农产品期货在1949 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 439.25 0.25 0.1% -37.1%

CBOT大豆 1288.25 13.25 1.0% -9.2%

CBOT豆粕 427.80 10.20 2.4% 1.7%

CBOT豆油 40.01 0.89 2.3% -18.6%

CBOT小麦 689.25 3.25 0.5% -11.4%

CBOT稻米 1490.00 -7.50 -0.5% 0.3%

EU小麦 195.00 2.25 1.2% -22.1%

NYMEX原油期货 103.02 -1.08 -1.0% 12.2%

道琼工业指数 15,012 -121 -0.8% 14.6%

现货金 1318.79 4.27 0.3% -21.2%

欧元/美元 1.3619 0.0043 0.3% 3.2%

美元指数 79.7640 -0.1360 -0.2% 0.0%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)