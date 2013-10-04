版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 5日 星期六 05:30 BJT

芝加哥期市：大豆期货收涨，受助于技术性买盘和美国大豆产量预估被调降

路透10月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连涨第三日，交易商称，受助于包括空头回补在内的技术性买盘，以及Informa Economics调降美国大豆收成预估。

Informa将美国2013年大豆产量预估从32.24亿蒲式耳调降至31.76亿蒲式耳，单产预估从42.4蒲式耳调降至41.7蒲式耳。

Informa还将阿根廷2013/14年大豆产量预估下调300万吨，至5,500万吨。该机构将巴西2013/14年大豆产量预估上调120万吨，至8,640万吨

Global Weather Monitoring称，周末天气潮湿以及预报下周末还有另一个风暴将令2013年美国玉米和大豆收割放慢。

尽管如此，不断有收成强于预期的报告面世，限制涨幅。

豆粕为涨幅最大的大豆产品期货，因出口需求强劲。豆油表现不及豆粕期货。

加拿大统计局预估该国2013年菜籽油产量为创纪录的1,596.3万吨，较之前的预估增加了近9%，但市场预估均值1,660万吨。

本周，大豆期货跌24-3/4美分，或1.9%，近月豆粕合约 上扬2.8%，脱离10月1日触及的八周低位。现货豆油 本周收跌3.7%，连跌第五周。

11月大豆期货合约 收升6-3/4美分，报每蒲式耳12.95美元。

12月豆粕合约 收高3.1美元，报每短吨418.4美元。12月豆油合约 涨0.03美分，报40.24美分。

今日CBOT大豆预估成交量为178,715口，豆粕为54,598口，豆油为65,485口。

以下为CBOT农产品期货在1927GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 443.25 4.00 0.9% -36.5%

CBOT大豆 1295.00 6.75 0.5% -8.7%

CBOT豆粕 431.30 3.50 0.8% 2.5%

CBOT豆油 39.99 -0.02 -0.1% -18.7%

CBOT小麦 687.00 -2.25 -0.3% -11.7%

CBOT稻米 1487.00 -3.00 -0.2% 0.1%

EU小麦 194.50 -0.50 -0.3% -22.3%

NYMEX原油期货 103.63 0.32 0.3% 12.9%

道琼工业指数 15,068 72 0.5% 15.0%

现货金 1308.66 -8.03 -0.6% -21.8%

欧元/美元 1.3555 -0.0061 -0.5% 2.7%

美元指数 80.1220 0.3700 0.5% 0.4%

--------------------------------------------------------

注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐