芝加哥期市：大豆期货收涨，受助于技术性买盘和美国大豆产量预估被调降

《全球重要经济事件一览表》--4月3日-4月10日
美国弗吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Washington & Lee University发表演讲，主题为“从‘真实票据’到‘太大而不能倒’：帕克威利斯(H. Parker Willis)和美联储的首个百年”。(2100)
路透10月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连涨第三日，交易商称，受助于包括空头回补在内的技术性买盘，以及Informa Economics调降美国大豆收成预估。
Informa将美国2013年大豆产量预估从32.24亿蒲式耳调降至31.76亿蒲式耳，单产预估从42.4蒲式耳调降至41.7蒲式耳。
Informa还将阿根廷2013/14年大豆产量预估下调300万吨，至5,500万吨。该机构将巴西2013/14年大豆产量预估上调120万吨，至8,640万吨
Global Weather Monitoring称，周末天气潮湿以及预报下周末还有另一个风暴将令2013年美国玉米和大豆收割放慢。
尽管如此，不断有收成强于预期的报告面世，限制涨幅。
豆粕为涨幅最大的大豆产品期货，因出口需求强劲。豆油表现不及豆粕期货。
加拿大统计局预估该国2013年菜籽油产量为创纪录的1,596.3万吨，较之前的预估增加了近9%，但市场预估均值1,660万吨。
本周，大豆期货跌24-3/4美分，或1.9%，近月豆粕合约 上扬2.8%，脱离10月1日触及的八周低位。现货豆油 本周收跌3.7%，连跌第五周。
11月大豆期货合约 收升6-3/4美分，报每蒲式耳12.95美元。
12月豆粕合约 收高3.1美元，报每短吨418.4美元。12月豆油合约 涨0.03美分，报40.24美分。
今日CBOT大豆预估成交量为178,715口，豆粕为54,598口，豆油为65,485口。
以下为CBOT农产品期货在1927GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 443.25 4.00 0.9% -36.5%
CBOT大豆 1295.00 6.75 0.5% -8.7%
CBOT豆粕 431.30 3.50 0.8% 2.5%
CBOT豆油 39.99 -0.02 -0.1% -18.7%
CBOT小麦 687.00 -2.25 -0.3% -11.7%
CBOT稻米 1487.00 -3.00 -0.2% 0.1%
EU小麦 194.50 -0.50 -0.3% -22.3%
NYMEX原油期货 103.63 0.32 0.3% 12.9%
道琼工业指数 15,068 72 0.5% 15.0%
现货金 1308.66 -8.03 -0.6% -21.8%
欧元/美元 1.3555 -0.0061 -0.5% 2.7%
美元指数 80.1220 0.3700 0.5% 0.4%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
美国弗吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Washington & Lee University发表演讲，主题为“从‘真实票据’到‘太大而不能倒’：帕克威利斯(H. Parker Willis)和美联储的首个百年”。(2100)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
0145GMT * 欧元/澳元在亚洲时段上涨0.25%，由澳元跌势引领，因澳洲零售销售数据不及预期 * 动量指标为负面，五日、10日和20日移动均线冲突--走势格局为中性 * 若收于2017年反弹走势的50%回档位1.3963之下，将令所有信号转为负面 * 初步支撑位在稍早所及低点1.3942和上周区间底部1.3931 * 纽约盘所及高位以及20日移动均线切入位1.4038为首道阻力位 * 相关技术图表： http://reut.rs/2nMs0IR (完) (编译 郑茵 审校 张若琪)