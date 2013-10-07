芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，受小麦和玉米涨势带动

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透10月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上升，从早盘跌势中回升，交易商说，因小麦和玉米走强带动大豆上涨。
交投震荡，出脱大豆多头/玉米空头的套利交易，预期本周美国收割活动活跃，以及不断有报告显示单产高于预期，这些因素限制大豆涨幅。
商品指数基金开始将11月大豆期货 多头头寸展期至1月大豆期货 ，为周期性五日展期的一部份。
豆粕上涨，豆油下跌，受豆粕/豆油套利交易带动。
本周美国气温上升及天气转干，农户将可继续进行玉米和大豆收割，周末时美国中西部地区降水。
路透调查显示，分析师预期最新一周美国大豆收成率为22%，高于之前一周的11%。因美国政府关门，美国农业部预料不会公布周度作物生长报告。
根据美国谷物检验、包装及牲畜饲养场管理局(U.S. Grain Inspection, Packers & Stockyards Administration, GIPSA)网站发表的数据，美国农业部(USDA)最新一周出口检验美国大豆总计3,055万蒲式耳。美国农业部的多数网站无法访问，但谷物出口检验仍在继续进行。
美国农业部发言人表示，农业部不会按原定计划在周五公布月度供需报告，又说尚未确定新的公布日期。
路透对分析师进行的调查显示，2013年美国大豆产量料为31.56亿蒲式耳，略高于农业部9月时预期的31.49亿蒲式耳。
11月大豆期货合约 收升1-1/2美分，报每蒲式耳12.96-1/2美元。
12月豆粕合约 收高2.3美元，报每短吨420.7美元。12月豆油合约 跌0.34美分，报39.90美分。
今日CBOT大豆预估成交量为194,616口，豆粕为61,521口，豆油为83,391口。
以下为CBOT农产品期货在1837GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 449.25 6.00 1.4% -35.7%
CBOT大豆 1296.50 1.50 0.1% -8.6%
CBOT豆粕 433.60 2.30 0.5% 3.1%
CBOT豆油 39.65 -0.34 -0.9% -19.3%
CBOT小麦 694.75 7.75 1.1% -10.7%
CBOT稻米 1482.50 -4.50 -0.3% -0.2%
EU小麦 196.25 1.75 0.9% -21.6%
NYMEX原油期货 102.98 -0.86 -0.8% 12.2%
道琼工业指数 14,996 -77 -0.5% 14.4%
现货金 1321.40 10.79 0.8% -21.1%
欧元/美元 1.3577 0.002 0.1% 2.9%
美元指数 79.9540 -0.1680 -0.2% 0.2%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。