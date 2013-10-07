芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，受小麦和玉米涨势带动

路透10月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上升，从早盘跌势中回升，交易商说，因小麦和玉米走强带动大豆上涨。

交投震荡，出脱大豆多头/玉米空头的套利交易，预期本周美国收割活动活跃，以及不断有报告显示单产高于预期，这些因素限制大豆涨幅。

商品指数基金开始将11月大豆期货 多头头寸展期至1月大豆期货 ，为周期性五日展期的一部份。

豆粕上涨，豆油下跌，受豆粕/豆油套利交易带动。

本周美国气温上升及天气转干，农户将可继续进行玉米和大豆收割，周末时美国中西部地区降水。

路透调查显示，分析师预期最新一周美国大豆收成率为22%，高于之前一周的11%。因美国政府关门，美国农业部预料不会公布周度作物生长报告。

根据美国谷物检验、包装及牲畜饲养场管理局(U.S. Grain Inspection, Packers & Stockyards Administration, GIPSA)网站发表的数据，美国农业部(USDA)最新一周出口检验美国大豆总计3,055万蒲式耳。美国农业部的多数网站无法访问，但谷物出口检验仍在继续进行。

美国农业部发言人表示，农业部不会按原定计划在周五公布月度供需报告，又说尚未确定新的公布日期。

路透对分析师进行的调查显示，2013年美国大豆产量料为31.56亿蒲式耳，略高于农业部9月时预期的31.49亿蒲式耳。

11月大豆期货合约 收升1-1/2美分，报每蒲式耳12.96-1/2美元。

12月豆粕合约 收高2.3美元，报每短吨420.7美元。12月豆油合约 跌0.34美分，报39.90美分。

今日CBOT大豆预估成交量为194,616口，豆粕为61,521口，豆油为83,391口。

以下为CBOT农产品期货在1837GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 449.25 6.00 1.4% -35.7%

CBOT大豆 1296.50 1.50 0.1% -8.6%

CBOT豆粕 433.60 2.30 0.5% 3.1%

CBOT豆油 39.65 -0.34 -0.9% -19.3%

CBOT小麦 694.75 7.75 1.1% -10.7%

CBOT稻米 1482.50 -4.50 -0.3% -0.2%

EU小麦 196.25 1.75 0.9% -21.6%

NYMEX原油期货 102.98 -0.86 -0.8% 12.2%

道琼工业指数 14,996 -77 -0.5% 14.4%

现货金 1321.40 10.79 0.8% -21.1%

欧元/美元 1.3577 0.002 0.1% 2.9%

美元指数 79.9540 -0.1680 -0.2% 0.2%

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