芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因获利了结及收割压力

路透10月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低，结束四日涨势，受累于美国收割加速，且报告显示大豆产量优于预期。
美国玉米带未来三天天气干燥，但本周晚些时候和下周将迎来降雨，这可能导致玉米和大豆收割放缓。无未来至少两周出现冰冻天气的迹象。
指标11月大豆合约 盘中升至9月30日来最高的每蒲式耳13.05-3/4美元，之后由升转跌，且跌穿50日移动均线切入位12.96-3/4美元。该合约收报12.88-3/4美元，跌7-3/4美分。
豆粕的百分比跌幅多于大豆，因现货豆粕价格下跌带来压力。
CBOT豆油收高，没有跟随大豆产品市场的頽势，指标12月豆油 触及一周高位，因在上周跌至三年低位后投资人趁低吸纳。
大连商品交易所豆粕期货周二触及纪录高位，因大豆进口减少且需求意外复苏造成供应趋紧。
12月豆粕合约 收低5.8美元，报每短吨414.9美元。12月豆油合约 跌0.53美分，报40.43美分。
今日CBOT大豆预估成交量为283,286口，豆粕为97,209口，豆油为109,441口。
以下为CBOT农产品期货在1904GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米 441.75 -7.50 -1.7% -36.7%
CBOT大豆 1288.75 -7.75 -0.6% -9.2%
CBOT豆粕 428.70 -5.00 -1.2% 1.9%
CBOT豆油 40.20 0.55 1.4% -18.2%
CBOT小麦 693.50 -1.25 -0.2% -10.9%
CBOT稻米 1475.50 -7.00 -0.5% -0.7%
EU小麦 196.25 0.00 0.0% -21.6%
NYMEX原油期货 103.56 0.53 0.5% 12.8%
道琼工业指数 14,822 -114 -0.8% 13.1%
现货金 1318.76 -2.53 -0.2% -21.2%
欧元/美元 1.3567 -0.0013 -0.1% 2.8%
美元指数 80.0460 0.1050 0.1% 0.3%
--------------------------------------------------------
注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)