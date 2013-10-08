芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因获利了结及收割压力

路透10月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低，结束四日涨势，受累于美国收割加速，且报告显示大豆产量优于预期。

美国玉米带未来三天天气干燥，但本周晚些时候和下周将迎来降雨，这可能导致玉米和大豆收割放缓。无未来至少两周出现冰冻天气的迹象。

指标11月大豆合约 盘中升至9月30日来最高的每蒲式耳13.05-3/4美元，之后由升转跌，且跌穿50日移动均线切入位12.96-3/4美元。该合约收报12.88-3/4美元，跌7-3/4美分。

豆粕的百分比跌幅多于大豆，因现货豆粕价格下跌带来压力。

CBOT豆油收高，没有跟随大豆产品市场的頽势，指标12月豆油 触及一周高位，因在上周跌至三年低位后投资人趁低吸纳。

大连商品交易所豆粕期货周二触及纪录高位，因大豆进口减少且需求意外复苏造成供应趋紧。

12月豆粕合约 收低5.8美元，报每短吨414.9美元。12月豆油合约 跌0.53美分，报40.43美分。

今日CBOT大豆预估成交量为283,286口，豆粕为97,209口，豆油为109,441口。

以下为CBOT农产品期货在1904GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 441.75 -7.50 -1.7% -36.7%

CBOT大豆 1288.75 -7.75 -0.6% -9.2%

CBOT豆粕 428.70 -5.00 -1.2% 1.9%

CBOT豆油 40.20 0.55 1.4% -18.2%

CBOT小麦 693.50 -1.25 -0.2% -10.9%

CBOT稻米 1475.50 -7.00 -0.5% -0.7%

EU小麦 196.25 0.00 0.0% -21.6%

NYMEX原油期货 103.56 0.53 0.5% 12.8%

道琼工业指数 14,822 -114 -0.8% 13.1%

现货金 1318.76 -2.53 -0.2% -21.2%

欧元/美元 1.3567 -0.0013 -0.1% 2.8%

美元指数 80.0460 0.1050 0.1% 0.3%

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