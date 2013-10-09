芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，但现货走坚支撑近月大豆期货

路透10月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第二日下跌，因技术卖盘，且在美国大豆收割进行之际，报告显示收成优于预期。

不利市场的另一因素是，巴西国家作物局Conab预期2013/14年大豆收成介于8,760-8,970万吨，多于上季的创纪录规模，且令巴西成为最大的大豆出产国。

不过，近月11月大豆合约跑赢远月合约，受助于现货市场走坚，因出口商和美国大豆加工商争相买入早期收割的美国大豆。

美国中西部地区的现货大豆基差买盘在早盘持稳至走高，因缓慢的美国收割步伐继续支撑马上交付的大豆需求。

作物预估机构Lanworth将2013年美国大豆收成预估从31.12亿蒲式耳上调至31.60亿蒲式耳，指出密西根，内布拉斯加州，南达科塔和伊利诺伊的产量预估上升。

CBOT称，10月豆油合约有168口交割。10月豆粕合约没有交割。

11月大豆期货合约 收低1美分，报每蒲式耳12.87-3/4美元。

12月豆粕合约 收跌3.2美元，报每短吨411.7美元。

12月豆油合约 升0.24美分，报40.67美分。

今日CBOT大豆预估成交量为266,250口，豆粕为76,592口，豆油为87,286口。

以下为CBOT农产品期货在1920 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 443.50 2.00 0.5% -36.5

CBOT大豆 1287.75 -1.00 -0.1% -9.2%

CBOT豆粕 425.20 -3.50 -0.8% 1.1%

CBOT豆油 40.55 0.35 0.9% -17.5%

CBOT小麦 690.50 -3.00 -0.4% -11.2%

CBOT稻米 1512.50 37.00 2.5% 1.8%

EU小麦 197.50 1.25 0.6% -21.1%

NYMEX原油期货 101.32 -2.17 -2.1% 10.3%

道琼工业指数 14,838 62 0.4% 13.2%

现货金 1307.31 -10.99 -0.8% -21.9%

欧元/美元 1.3521 -0.005 -0.4% 2.5%

美元指数 80.3630 0.3030 0.4% 0.7%

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