芝加哥期市：CBOT大豆期货上升，因现货走强

路透10月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高，交易商说，受助于现货市场整体强劲，但近月11月大豆期货下跌，因技术卖出和一些对冲相关卖盘。

周四早盘，运往美国墨西哥湾的现货大豆持稳至走高，因买入不足的出口商需求，且大豆供应稀少。

近月11月大豆期货尾盘承压，因一大型商品指数基金在五日内连续第四日将合约展期至1月合约。

中国国家粮油交易中心表示，中国卖出263,678吨存储大豆，成交率为52.25%。

11月大豆期货合约 收高1/4美分，报每蒲式耳12.88美元。

12月豆粕合约 收跌2.1美元，报每短吨409.6美元。

12月豆油合约 收升0.55美分，报41.22美分。

今日CBOT大豆预估成交量为283,461口，豆粕为70,314口，豆油为111,971口。

以下为CBOT农产品期货在1848 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 438.25 -5.25 -1.2% -37.2%

CBOT大豆 1288.00 0.25 0.0% -9.2%

CBOT豆粕 424.40 -0.80 -0.2% 0.9%

CBOT豆油 41.04 0.49 1.2% -16.5%

CBOT小麦 685.50 -5.00 -0.7% -11.9%

CBOT稻米 1523.00 10.50 0.7% 2.5%

EU小麦 199.00 1.50 0.8% -20.5%

NYMEX原油期货 102.91 1.30 1.3% 12.1%

道琼工业指数 15,032 229 1.6% 14.7%

现货金 1297.59 -9.00 -0.7% -22.5%

欧元/美元 1.3534 0.0012 0.1% 2.6%

美元指数 80.4160 0.0400 0.1% 0.8%

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