芝加哥期市：CBOT大豆期货上升，因现货走强

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北3月30日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期9,416.8亿台币。
路透10月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高，交易商说，受助于现货市场整体强劲，但近月11月大豆期货下跌，因技术卖出和一些对冲相关卖盘。
周四早盘，运往美国墨西哥湾的现货大豆持稳至走高，因买入不足的出口商需求，且大豆供应稀少。
近月11月大豆期货尾盘承压，因一大型商品指数基金在五日内连续第四日将合约展期至1月合约。
中国国家粮油交易中心表示，中国卖出263,678吨存储大豆，成交率为52.25%。
11月大豆期货合约 收高1/4美分，报每蒲式耳12.88美元。
12月豆粕合约 收跌2.1美元，报每短吨409.6美元。
12月豆油合约 收升0.55美分，报41.22美分。
今日CBOT大豆预估成交量为283,461口，豆粕为70,314口，豆油为111,971口。
以下为CBOT农产品期货在1848 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 438.25 -5.25 -1.2% -37.2%
CBOT大豆 1288.00 0.25 0.0% -9.2%
CBOT豆粕 424.40 -0.80 -0.2% 0.9%
CBOT豆油 41.04 0.49 1.2% -16.5%
CBOT小麦 685.50 -5.00 -0.7% -11.9%
CBOT稻米 1523.00 10.50 0.7% 2.5%
EU小麦 199.00 1.50 0.8% -20.5%
NYMEX原油期货 102.91 1.30 1.3% 12.1%
道琼工业指数 15,032 229 1.6% 14.7%
现货金 1297.59 -9.00 -0.7% -22.5%
欧元/美元 1.3534 0.0012 0.1% 2.6%
美元指数 80.4160 0.0400 0.1% 0.8%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透台北3月30日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期9,416.8亿台币。
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路透3月30日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司( 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 。 公布日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 2017/4/4 BMO AYI.N Q2 2017 Acuity Brands Inc 2017/4/4 BMO GPN.N Q1 2017 Global Payments Inc 2017/4/5 AMC BBBY.OQ Q4 2016 Bed Bath & Beyond Inc 2017/4/5 BMO MON.N Q2 2017 孟山都(Monsanto) 2017/4/5 11:00 WBA.OQ Q2 2017 Walgreens Boots Alliance Inc 2017/4/6 B