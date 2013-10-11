芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因收割压力

路透10月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因天气良好，使美国大豆收割提速，且预期南美大豆丰收。

技术性卖盘也增加市场压力，11月大豆合约 跌穿200日移动均线切入位约12.74美元，收报每蒲式耳12.66-3/4美元，下跌21-1/4美分。

豆粕跟随大豆下跌。

豆油承压，因担忧美国下调汽油中混合生物燃料的强制要求将可能限制对以大豆为原料的生物柴油需求。

另外，获利了结也拖累豆油走低。之前从10月1日触及多年低位反弹5%。

芝加哥期货交易所(CBOT)称，10月豆油合约有28口交割，没有豆粕交割。

本周，11月大豆 跌28-1/4美分或2.2%，为过去四周中第三周下跌。12月豆粕 本周跌3.6%，12月豆油 升0.1%，终止五周跌势。

12月豆粕合约 收跌6.2美元，报每短吨403.4美元。

12月豆油合约 收低0.94美分，报40.28美分。

今日CBOT大豆预估成交量为262,478口，豆粕为74,396口，豆油为103,018口。

以下为CBOT农产品期货在1848 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 433.25 -5.00 -1.1% -38.0%

CBOT大豆 1266.75 -21.25 -1.7% -10.7%

CBOT豆粕 422.00 -2.40 -0.6% 0.3%

CBOT豆油 40.11 -0.93 -2.3% -18.4%

CBOT小麦 692.25 6.75 1.0% -11.0%

CBOT稻米 1511.50 -11.50 -0.8% 1.7%

EU小麦 199.50 0.75 0.4% -20.3%

NYMEX原油期货 101.84 -1.17 -1.1% 10.9%

道琼工业指数 15,204 78 0.5% 16.0%

现货金 1267.91 -17.66 -1.4% -24.3%

欧元/美元 1.3552 0.0033 0.2% 2.7%

美元指数 80.3650 -0.0520 -0.1% 0.7%

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