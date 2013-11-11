芝加哥期市：大豆期货收涨，受助于技术性买盘和玉米上扬

路透11月11日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周一上扬，逆转早盘跌势，交易商称，受助于技术性买盘和玉米市场强势带来的支撑。

指标CBOT-1月大豆期货 盘中触及两周高位13.04-3/4，但在收盘前数分钟上探50日移动均线切入位13.05-1/2美元失败后缩减涨幅。

在近月合约 上周攀升3.2%后出现的获利了结卖盘使涨幅受限。

美国中西部和墨西哥湾地区的大豆和豆粕现货基差基本持平。

一位农业气象学家周一称，预计本周美国中西部总体天气状况良好，有利于作物收割，使农户得以开始2013年玉米和大豆最后阶段的收割。

CBOT报告今日有65口11月大豆合约 交割。

豆油期货相对于豆粕期货上涨，受助于豆油/豆粕套利交易。

美国农业部周度出口检验报告和作物生长报告将推迟至周二公布，因今日为退伍军人节。

11月大豆期货合约 收升2美分，报每蒲式耳13.08美元。

12月豆粕合约 收挫0.2美元，报每短吨422.1美元。12月豆油合约 涨0.18美分，报40.42美分。

今日CBOT大豆预估成交量为158,723口，豆粕为77,222口，豆油为90,025口。

今日CBOT大豆期货的预估成交量为口，豆粕期货为口，豆油期货为口。

以下为CBOT农产品期货在2035GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 434.75 8.00 1.9% -30.9%

CBOT大豆 1308.00 2.00 0.2% -6.2%

CBOT豆粕 422.10 -0.20 -0.1% 14.0%

CBOT豆油 40.42 0.18 0.5% -30.0%

CBOT小麦 646.25 -3.50 -0.5% -18.6%

CBOT稻米 1578.00 -6.50 -0.4% 12.8%

EU小麦 202.25 0.75 0.4% -19.9%

NYMEX原油期货 95.06 0.46 0.5% 4.0%

道琼工业指数 15,776 14 0.1% 36.3%

现货金 1282.90 -5.70 -0.4% -9.6%

欧元/美元 1.3409 0.0039 0.3% 0.5%

美元指数 81.0850 -0.2180 -0.3% 2.6%

波罗的海

乾散货指数 1564 -17 -1.1% -11.8%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)