芝加哥期市：大豆期货期货触及六周高位，受助于出口需求和技术性买盘

路透11月12日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周二升至六周高位，交易商说，受助于美国大豆出口需求，技术性买盘，以及豆粕走强为大豆提供的支撑。

指标CBOT-1月大豆期货 盘中升至13.19-3/4美元，此为9月27日来最高，收报13.14-1/2美元，上升13-1/2美分，此前升穿50日移动均线切入位13.04美元。

12月豆粕 触及429.30美元的近两个月高位，收报每短吨427.70美元，上升5.6美元。

美国农业部表示，最新一周出口检验美国大豆7,969.7万蒲式耳，介乎预估区间7,500-8,500万蒲式耳。其中大约6,000万蒲式耳美国大豆是出口到中国。

美国农业部表示，民间出口商上日报告，销售11.6万吨美国大豆到中国，以及销售3.5万吨美国豆油到不明名的目的地，两者都在2013/14年交割。

在农业部公布周度作物生长报告前，路透调查显示，分析师预计截至周日美国大豆收割率为94%。

本周美国中西部天气干燥，将使农户得以加快美国玉米和大豆最后阶段的收割。

高盛预期，2014年美国大豆种植面积将上升至8,300万英亩，将创纪录高位，高于2013年的7,650万英亩。高盛将CBOT大豆三个月和六个月价格预估维持在12.50美元和11.50美元，将大豆12个月价格预估从10.50美元下调至9.50美元。

12月豆油合约 上涨0.33美分，报40.75美分。

今日CBOT大豆预估成交量为213,225口，豆粕为93,809口，豆油为119,821口。

以下为CBOT农产品期货在2055 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 432.25 -2.50 -0.6% -31.3%

CBOT大豆 1314.50 13.50 1.0% -5.7%

CBOT豆粕 427.70 5.60 1.3% 15.5%

CBOT豆油 40.75 0.33 0.8% -29.4%

CBOT小麦 645.25 -1.00 -0.2% -18.8%

CBOT稻米 1553.00 -10.00 -0.6% 11.0%

EU小麦 204.00 -0.50 -0.2% -19.2%

NYMEX原油期货 93.11 -2.03 -2.1% 1.9%

道琼工业指数 15,740 -43 -0.3% 36.0%

现货金 1268.20 -14.62 -1.1% -10.7%

欧元/美元 1.3434 0.0028 0.2% 0.7%

美元指数 81.1450 0.0540 0.1% 2.7%

波罗的海

乾散货指数 1543 -21 -1.3% -13.0%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)