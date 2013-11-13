芝加哥期市：大豆期货收高，受技术性交易带动

路透11月13日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周三微幅收升，交易商说，因少量技术性买盘和对美国大豆的出口需求抵销获利了结带来的压力。

美国农业部表示，民间出口商表示，向中国销售12.3万吨在2013/14年交付的美国大豆。

CBOT-1月大豆 盘整，上日触及六周高位13.19-3/4美元。12月豆粕从周二触及的两个月高位回落。

交易商似乎出脱大豆和豆粕多头价差合约，卖出近月合约，同时买入远月合约。

作物预估机构Lanworth将美国大豆产量预估下调至32.87亿蒲式耳，之前预估为32.93亿美元。Lanworth表示，因美国农业部对“次要的作物种植州”的大豆种植面积预估降低90万英亩。

美国农业部称，在周日，美国大豆收成率为91%，接近五年均值92%，但低于市场预期。

CBOT表示，11月大豆合约有68口交割。

CBOT-11月合约周四将到期。

指标CBOT-1月大豆期货 收报13.15美元，上升1/2美分。

12月豆粕 收报每短吨423.3美元，下跌4.4美元。

12月豆油合约 上涨0.21美分，报40.96美分。

今日CBOT大豆预估成交量为151,863口，豆粕为88,830口，豆油为110,277口。

以下为CBOT农产品期货在2056 GMT价格：

价格 日内 日内

变动 涨跌%

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CBOT玉米 429.75 -2.00 -0.5%

CBOT大豆 1315.00 0.50 0.0%

CBOT豆粕 423.30 -4.40 -1.0%

CBOT豆油 40.96 0.21 0.5%

CBOT小麦 645.50 0.25 0.0%

CBOT稻米 1560.00 7.00 0.5%

EU小麦 203.25 -0.75 -0.4%

NYMEX原油期货 93.80 0.76 0.8%

道琼工业指数 15,815 65 0.4%

现货金 1273.30 5.69 0.4%

欧元/美元 1.3460 0.0025 0.2%

美元指数 80.9240 -0.2680 -0.3%

波罗的海

乾散货指数 1531 -12 -0.8%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)