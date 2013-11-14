芝加哥期市：大豆期货受技术性卖盘打压缩量下行，走势震荡

路透11月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收盘涨跌互现，但幅度都不大，交易商称，因1月合约在触及六周高位后出现的获利了结卖盘抵消了近期对美国大豆的出口需求带来的提振。

豆粕合约多数收高，尾盘受豆粕/豆油套利交易提振上扬。

豆油期货涨跌互现，涨跌幅不大，受助于农业部称，民间出口商报告出口4万吨2013/14年交割豆油给印度。

CBOT-11月大豆合约 在淡静交投中到期。收报每蒲式耳13.17-1/4美元，跌2-1/2美分。

CBOT报告，有10口11月大豆合约交割。

未来两周多数时间天气干燥，使农户得以完成2013年玉米和大豆收割。

12月豆粕合约 收高1.3美元，报每短吨424.6美元。12月豆油合约 涨0.01美分，报40.97美分。

今日CBOT大豆预估成交量为128,178口，豆粕为69,801口，豆油为93,936口。

以下为CBOT农产品期货在2032GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 426.50 -3.25 -0.8% -38.9%

CBOT大豆 1313.50 -1.50 -0.1% -7.4%

CBOT豆粕 424.60 1.30 0.3% 1.0%

CBOT豆油 40.97 0.01 0.0% -16.7%

CBOT小麦 644.75 -0.75 -0.1% -17.1%

CBOT稻米 1584.00 24.00 1.5% 6.6%

EU小麦 205.25 2.00 1.0% -18.0%

NYMEX原油期货 93.80 -0.08 -0.1% 2.2%

道琼工业指数 15,873 51 0.3% 21.1%

现货金 1286.66 8.05 0.6% -23.2%

欧元/美元 1.3465 -0.0019 -0.1% 2.1%

美元指数 80.9580 0.0320 0.0% 1.5%

波罗的海

乾散货指数 1517 -14 -0.9% 117.0%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)