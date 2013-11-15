芝加哥期市：CBOT大豆期货重挫，因遭遇获利了结及现货价格走软

路透11月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五大跌2.5%，交易商称因美国现货市场价格走软，且此间市场在昨日触及六周高位后有获利了结。

Informa Economics预计美国明年大豆种植面积为创纪录的8,380万英亩，低于10月预估的8,390万英亩，但仍高于今年的7,650万英亩。这也令市场承压。

运往美国墨西哥湾的现货大豆价格持稳至下滑，因美国收割接近尾声，供应不断增加令现货价格受压。

市场抛售盖过了美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布的利多数据。NOPA公布美国10月大豆压榨量为1.57063亿蒲式耳，高于预估均值1.543亿。

NOPA还公布10月豆油库存为13.56亿磅，为逾八年最低，9月为13.72亿磅，分析师原先预估为14.91亿磅。

奥巴马政府周五建议明年减少美国生物燃料使用的联邦目标，这打压豆油和玉米期货价格。

美国农业部公布，最近一周美国出口销售大豆90.91万吨，在市场预估区间90-120万吨的低端。

美国农业部报告，周度销售豆粕28.32万吨，预估为20-35万吨，豆油出口销售7,200吨，预估为2.5-5万吨。

1月大豆 收报12.80-1/2美元，大跌33美分。

12月豆粕合约 跌14.1美元，报每短吨410.5美元。12月豆油合约 跌0.5美分，收报40.47美分。

本周，1月大豆期货跌15-1/2美分，或1.2%；12月豆粕期货跌2.8%，12月豆油期货升0.6%。

今日CBOT大豆预估成交量为173,960口，豆粕为108,012口，豆油为115,055口。

以下为CBOT农产品期货在2118 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 422.00 -4.50 -1.1% -39.6%

CBOT大豆 1280.50 -33.00 -2.5% -9.7%

CBOT豆粕 410.50 -14.10 -3.3% -2.4%

CBOT豆油 40.47 -0.50 -1.2% -17.7%

CBOT小麦 644.50 -0.25 0.0% -17.2%

CBOT稻米 1576.50 -7.50 -0.5% 6.1%

EU小麦 204.50 -0.75 -0.4% -18.3%

NYMEX原油期货 93.67 -0.09 -0.1% 2.0%

道琼工业指数 15,962 85 0.5% 21.8%

现货金 1288.19 1.18 0.1% -23.1%

欧元/美元 1.3494 0.0037 0.3% 2.3%

美元指数 80.8300 -0.1920 -0.2% 1.3%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)