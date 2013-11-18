芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因低吸买盘和出口需求

标题新闻：英国外交大臣约翰逊称脱欧协议执行期或会允许欧盟公民在英自由流动，以吸引人才
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路透11月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高，因在周五大跌2.5%及美国农业部数据显示大豆出口需求强劲后，投资人趁低吸纳。
空头回补及出脱玉米/大豆套利交易提供支撑，因近月玉米 跌至三年低位。
美国农业部表示，最新一周出口检验美国大豆8,780.9万蒲式耳，高于预估区间7,000-8,000亿蒲式耳。美国农业部表示，大约7,000万蒲式耳大豆是出口到中国。
不过，大豆价格涨势受限，因预期2014年南美大豆产量巨大。巴西AgRural表示，在截至11月14日，巴西大豆种植完成率为69%，较之前一周上升10个点，但低于五年均值的72%。
在美国农业部公布周度作物生长报告前，路透对10名分析师进行的调查显示，分析师预期截至周日大豆收割率为96%，美国玉米收割率料为91%。
1月大豆 上涨7美分，收报12.87-1/2美元。
12月豆粕合约 升5.3美元，报每短吨415.8美元。12月豆油合约 跌0.36美分，收报40.11美分。
今日CBOT大豆预估成交量为118,203口，豆粕为68,519口，豆油为119,587口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透约翰内斯堡4月6日 - 南非兰特兑美元周小涨，自3月27日南非总统祖马下令将当时的财长戈尔丹从海外投资人会议上召回后，兰特已经重挫逾11%。