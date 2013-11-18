芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因低吸买盘和出口需求

路透11月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高，因在周五大跌2.5%及美国农业部数据显示大豆出口需求强劲后，投资人趁低吸纳。

空头回补及出脱玉米/大豆套利交易提供支撑，因近月玉米 跌至三年低位。

美国农业部表示，最新一周出口检验美国大豆8,780.9万蒲式耳，高于预估区间7,000-8,000亿蒲式耳。美国农业部表示，大约7,000万蒲式耳大豆是出口到中国。

不过，大豆价格涨势受限，因预期2014年南美大豆产量巨大。巴西AgRural表示，在截至11月14日，巴西大豆种植完成率为69%，较之前一周上升10个点，但低于五年均值的72%。

在美国农业部公布周度作物生长报告前，路透对10名分析师进行的调查显示，分析师预期截至周日大豆收割率为96%，美国玉米收割率料为91%。

1月大豆 上涨7美分，收报12.87-1/2美元。

12月豆粕合约 升5.3美元，报每短吨415.8美元。12月豆油合约 跌0.36美分，收报40.11美分。

今日CBOT大豆预估成交量为118,203口，豆粕为68,519口，豆油为119,587口。(完)

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