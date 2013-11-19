芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，受累于技术因素和南美丰收前景

路透11月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌，交易商说，因技术性卖盘，以及南美大豆作物前景良好。
1月大豆 跌至逾一周最低每蒲式耳12.68-1/4美元，之后缩减跌幅，收报12.76-1/4美元，下跌11-1/4美分。在该合约跌穿200日移动均线切入位12.74-1/2美元后，跌势加速。
分析师表示，巴西和阿根廷新种大豆初期生长状况良好。美国农业部已预期，巴西大豆收成将创纪录，而阿根廷大豆收成将为史上第二大规模。
美国农业部称，民间出口商表示，销售24万吨美元大豆往中国，在2014/15作物销售年度交割。
12月豆粕合约 跌6.9美元，报每短吨408.9美元。12月豆油合约 跌0.12美分，收报39.99美分。
今日CBOT大豆预估成交量为195,810口，豆粕为103,417口，豆油为111,640口。
以下为CBOT农产品期货在1953 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 417.75 5.75 1.4% -40.2%
CBOT大豆 1276.25 -11.00 -0.9% -10.0%
CBOT豆粕 408.90 -6.90 -1.7% -2.8%
CBOT豆油 39.99 -0.12 -0.3% -18.7%
CBOT小麦 650.25 8.00 1.3% -16.4%
CBOT稻米 1584.00 -0.50 0.0% 6.6%
EU小麦 203.75 -0.25 -0.1% -18.6%
NYMEX原油期货 93.41 0.38 0.4% 1.7%
道琼工业指数 15,977 1 0.0% 21.9%
现货金 1274.66 0.92 0.1% -23.9%
欧元/美元 1.3529 0.0026 0.2% 2.5%
美元指数 80.7090 -0.1130 -0.1% 1.2%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)