芝加哥期市：大豆期货涨跌互现，1月合约因现货价格回落走低

路透11月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收盘涨跌互现，交易商称，近月1月合约 因技术性卖盘和美国现货市场走软而承压。
远月大豆合约在淡静交投中收涨，与1月合约的价差扩阔。
多数大豆合约的交易区间在昨日的区间内。
产量预估机构Lanworth将2013/14年全球大豆产量预期从之前的2.9亿吨下调至2.89亿吨。
CBOT-12月期权周五到期。豆粕交易商关注执行价在400美元的未平仓合约规模较大。
1月大豆期货合约 收跌2-1/2美分，报每蒲式耳12.73-3/4美元。
12月豆粕合约 收挫1.9美元，报每短吨407美元。12月豆油合约 涨0.33美分，报40.32美分。
今日CBOT大豆预估成交量为132,968口，豆粕为62,175口，豆油为93,798口。
以下为CBOT农产品期货在2021GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 417.00 -0.75 -0.2% -40.3%
CBOT大豆 1273.75 -2.50 -0.2% -10.2%
CBOT豆粕 407.00 -1.90 -0.5% -3.2%
CBOT豆油 40.32 0.33 0.8% -18.0%
CBOT小麦 647.25 -3.00 -0.5% -16.8%
CBOT稻米 1568.50 -15.50 -1.0% 5.6%
EU小麦 205.25 1.50 0.7% -18.0%
NYMEX原油期货 93.34 -0.01 0.0% 1.7%
道琼工业指数 15,879 -88 -0.6% 21.2%
现货金 1243.11 -31.28 -2.5% -25.8%
欧元/美元 1.3427 -0.0111 -0.8% 1.8%
美元指数 81.0580 0.3540 0.4% 1.6%
波罗的海
乾散货指数 1527 32 2.1% 118.5%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 利棣儿)